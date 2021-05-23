进口上海复星疫苗？鸿海：台指挥中心公告为主

台湾鸿海集团据报向台湾卫福部询问，是否能引入上海复星代理的BNT冠病疫苗。对此，鸿海集团今天回应，对相关疫情以及疫苗信息，一切依台湾疫情指挥中心公告为主；若能为台湾防疫尽份心力，鸿海愿全力协助。

台湾网媒“风传媒”昨天披露，在中国大陆有巨额投资的鸿海，早前分別透过国民党南部县市首长及某民进党南部立委，向卫福部询问引入BNT疫苗的可能性。

报道称，鸿海拟向上海复星采购BNT疫苗，除了提供员工施打，也不排除将多余的疫苗捐给政府；鸿海拟购数量至少百万剂。

台湾卫福部部长的陈时中今年2月17日说，曾与德国BNT公司洽购500万剂辉瑞疫苗，但在最后签约时生变。

当时他被问到，BNT代理商上海复星是否阻拦台湾采购疫苗时，他回答称，自己不敢这样说，但指一般国际厂商来往很少到最后换约（即只差双方签名生效）时停下，他认为情况不寻常。

陈时中也说，BNT给予台方的理由为“内部有意见”“国际疫苗分配问题”，所以要再等等。双方合约仍保留，等待最后的签订。

据报道，通过支付最高达8500万美元（1.13亿新元）的许可费，并投资5000万美元购买BNT股份，上海复星获得了在中国大陆、香港、澳门和台湾开发、销售BNT疫苗的权利。BNT疫苗在全球其他地区的分发则由美国辉瑞公司负责。但由于台湾不愿意与上海复星打交道，买疫苗终变成一场政治斗争。

陈时中发声后，BNT电邮回复路透社称，该公司计划向台湾提供疫苗：“BNT致力于帮助全球民众结束疫情，我们打算向台湾供应我们的疫苗，这是全球承诺的一部分。讨论正在进行，BNT将提供最新消息。”