青海玛多余震1169次 空间分布170公里

中国青海省地震局副局长马玉虎23日介绍，截至23日10时，共记录到余震1169次，其中最大余震为5.1级，余震的空间分布长度达170公里。经会商研判，综合判定认为本次地震为主震-余震型，余震活动水平为六级左右。

据中新社报道，马玉虎在青海玛多“5.22”地震抗震救灾发布会上说，青海省地震局22日记录到多次地震，如4时05分在青海黄南州河南县发生3.1级地震，11时30分在甘肃玛曲发生4.4级地震，12时03分在青海海西州都兰县发生4.0级地震，15时06分在玛沁县发生4.8级地震。

中国地震台网监测显示，5月22日2时4分，青海省果洛藏族自治州玛多县发生7.4级地震，本次是汶川地震之后中国发生的震级最高的一次地震。

青海省消防救援总队副总队长李芳说，青海省消防救援总队已经出动70台消防车、296名指战员，进行人员搜救、民众疏散转移、帐篷搭建、灾区防火检查等任务，在重点区域排查826户，疏散民众3765人，搭建救灾帐篷210顶，临时安置民众500余人。

青海省应急管理厅政治部主任李军说，经第二轮初步核查，截至目前，果洛州玛多县、玛沁县共有17名民众受轻伤，其中12人已治疗出院。避险转移安置2万余人。

李军介绍，截至目前，已到达灾区棉帐篷、棉大衣、棉被褥、防寒服等12个种类、31461件（顶、套），灾区市场商品供应货源基本充足。