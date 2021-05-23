王健林全面退出海外投资 地产项目已出清

大连万达集团创始人王健林已经基本清仓了其海外的资产。

据澎湃新闻报道，大连万达集团5月23日在其官网发布消息，公司已全部退出了AMC Entertainment Holdings董事会，仅保留少数股权，累计回笼资金14.76亿美元（19.65亿新元）。

记者从AMC在21日发布的公告中发现，大连万达集团正在进一步减持在AMC的持股比例，目前万达在AMC的持股比例已经降至0.002%。根据文件内容，在5月13日至5月18日期间，万达曾先后5次减持了AMC的股票，总计减持逾3044万股，售出价格在每股14美元至15美元之间，根据万达公布的数据，此次减持累计变现约6.5亿美元。

据不完全统计，万达在出售海外资产方面已套现约206.96亿元人民币（42.82亿新元）。

对于万达的退出，AMC也在其官网发布声明，对万达过去近10年的陪伴表示感谢。AMC董事会主席兼CEO艾伦（Adam Aron）说，在过去近10年的时间里，万达一直是AMC最佳的股东，在其控股期间，AMC成为了全球最大的电影院运营商。

万达和AMC的开始要追溯至2012年。王健林2012年斥资26亿美元购买了全球最大连锁影院AMC100%的股权，这也是万达当年出海的第一笔收购，万达承诺并购后投入运营资金不超过5亿美元。得益于这笔并购，万达成为全球规模最大的电影院线运营商。并购后，AMC短时间内扭亏、上市等表现也使得万达在一年半的时间内投资收益翻番。

在这31亿美元的投资中，包括7亿美元现金、19亿美元债务和5亿美元的设备改造费用。但按照万达方面的说法，万达在AMC的实际现金投资仅有7亿美元，债务仍归属AMC，5亿美元的设备改造费通过AMC上市募资之后已解决。根据此次回笼的14.76亿美元来计算，万达在AMC方面的投资收益超过了一倍。

而在注资AMC之后，王健林开启了一轮又一轮在海外文化产业的收购。在2015年至2017年间，AMC曾先后以12亿美元收购美国第四大院线Carmike，并分别以12亿美元和9.3亿美元收购欧洲院线Odeon&UCI和Nordic Cinema Group。在经过这一系列的收购之后，AMC成为了全球最大影院，而万达也因此成为了全球最大院线企业。

今年以来，万达一直在降低其在AMC的股权。有分析人士认为，究其原因，一方面是因为这家连锁院线公司在疫情期间度日维艰，其实更大层面是万达主动收缩其海外投资战略，因为万达从AMC退出早从疫情前的2018年就开始了。

除了选择退出AMC之外，近几年王健林也一直在出售其投资的海外项目。2020年3月26日晚间，万达体育宣布，已与美国私有公司Advance签订股票购买最终协议，以现金交易的方式出售IRONMAN集团，交易价为7.3亿美元。

而在更早些时候，从2018年开始，王健林开始密集出售其在海外的地产项目。

2018年1月16日，万达酒店发展公告，将以3560万英镑（6706.0万新元）出售公司在英国伦敦的项目—万达One Nine Elms（万达•伦敦ONE）60%的股权，余下的40%股权也已签订出售协议。以此计算，万达将以约5900万英镑的价格将伦敦项目整体售出。由于买家负责承担该项目的债务，万达将在此次交易中大约获得约4000万英镑的收益。

此后的1月29日，万达酒店发展再度宣布出售旗下位于澳大利亚的两个项目。2018年11月，万达又以4.2亿美元（约合人民币27.02亿元）的价格出售了美国洛杉矶的比佛利豪宅项目（One Beverly Hills）。

随着One Beverly Hills的出售，芝加哥的Vista Tower是万达在曾经的一个价值50亿美元的海外房地产投资组合中的唯一剩余资产。

毫无意外，2020年7月30日，万达酒店发展宣布出售其位于美国芝加哥的Vista Tower地产项目，公司将以2.7亿美元（约合人民币17.96亿元）出售芝加哥物业项目90%的权益。至此，万达清空了其在海外全部的地产项目，累计回笼资金约65.04亿元。

从公开可获得的资料来看，万达在海外的资产还剩下澳大利亚的第二大院线Hoyts和美国传奇影业公司。

Hoyts院线是万达在2015年斥资22.46亿元，从大连一方集团实际控制人孙喜双创办的投资基金ID Leisure手中收购，美国传奇影业公司是万达在2016年以不超过35亿美元现金（约230亿元人民币）收购而来，截至目前均未有出售的消息传出。

前述分析人士说：“从这几年万达处置海外资产的情况看，老王（王健林）当年在海外买的资产其实还不错，所以他出手的时候还能有点溢价，基本也没做亏本买卖。”

