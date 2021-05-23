被问参选下届特首 梁振英：任何位置都非常乐意

“在任何位置，我能为国家、香港服务，我是非常乐意”。

综合《明报》、网媒“香港01”、香港电台报道，香港特区前行政长官梁振英昨天出席港台节目《谈规划论选举》，被主持人问及会否参选下届特首时，作出上述表示。

梁振英强调，香港社会大众在选择特首时，应该选择一个有能力认清香港发展形势及地位的特首，同时利用地方上的优势、机遇，配合国家发展，改善民生、经济及社会，协助香港趋吉避凶。

他说：“我们不是问张三李四是否想做行政长官，而是香港发生什么事，需要乜嘢（怎样）的行政长官，怎样可以不失时机地掌握好香港的机遇。”

也是中国全国政协副主席的梁振英认为，香港新选举制度为参选人设立筛选机制，属于防患未然，避免不符合爱国爱港标准人士担任议员。

他并表示，从维护国家安全、主权和发展利益的意义上来说，未来的香港立法会是“一言堂”，但相信议员的治港理念各有不一，立法会仍然能够作为地方议会，充分行使权利及履行职责。

梁振英在2016年12月宣布因家庭原因放弃寻求连任，成为香港回归中国以来，首位不寻求连任的行政长官。不过，他的政治生命反而更上一层楼，在2017年3月出任中国政协副主席，晋升为“国家领导人”级别。

他也是第一位在任内同时兼任中国政协领导人职位的特首。

今年3月初，梁振英接受路透社采访时，不排除再次参选特首，并强调自己“会尽一切努力为香港服务，为国家服务”。此话一出，瞬间点燃了距离现在还有10个月的特首选战，