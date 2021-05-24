港媒：港澳办拟筹建新司处理国安

香港媒体披露，因应香港“二次回归”，中国国务院港澳事务办公室将扩大编制，强化力量。消息人士称，港澳办拟筹建两个司，一个涉及维护国家安全，一个涉及宣传文化，前者将由清华大学法学院教授、原香港中联办法律部部长王振民担任司长。

据香港《星岛日报》今天（24日）报道，消息人士透露，此举展示中央对港维护国安、加强舆论工作的决心，同时也强化港澳办作为港澳工作中枢机构统筹协调的功能。

港澳办扩编筹建两个司，暂时不清楚具体名称。该报昨天致电王振民求证，他说“我在高速上开车，不方便说话”，之后挂线。

港澳办目前下设七个正司局级的内设机构，分别是秘书行政司、综合司、政研司、联络司、交流司、法律司和机关党委（人事司）。两个司筹建完成之后，将达九个司。

中央港澳工作协调小组去年升格为中央港澳工作领导小组，全国政协副主席、港澳办主任夏宝龙担任常务副组长。消息人士称，港澳办作为港澳领导小组的办公室职能升格，更加实体化，扩大编制、增添人手势在必行。

至于拟筹建的两个司，消息人士说：“还不知道具体名称，其中一个可能叫‘新闻司’。”

消息人士披露，港澳办目前由联络司管理港澳在大陆新闻机构和记者事务，承办新闻发布工作，这一部分业务将划归“新闻司”，加大宣传工作，以及对港澳的舆情掌握。

消息人士也称，经历修例风暴，香港进入“后国安法时代”，港澳办有必要成立新的内设机构统筹这一工作，内定由王振民执掌。