广东书记省长调研赛格：尽快拿出权威结论

连续三天出现晃动的深圳79层高楼赛格大厦上周五封楼，广东省省委书记李希、省长马兴瑞，省委副书记、深圳市委书记王伟中前天（22日）到深圳市福田区，调研赛格广场大厦振动应对处置工作。

据深圳特区报报道，李希、马兴瑞、王伟中在调研中听取了深圳市和相关专家的工作汇报。李希提出八点要求，强调要科学、精准、严肃、稳妥做好应对处置工作。

李希要求，要从讲政治高度做好应对处置工作，树立底线思维，以大概率思维应对小概率事件，做好大厦及附近人员安全管理。

李希强调，要尊重科学、尊重专家，尽快拿出科学权威的调查结论。要尊重客观规律、实事求是，组成省内外权威专家联合调查团队深入开展全面检查评估，通过科学扎实的调查，形成权威专业意见，为科学处置、稳妥处置提供可靠依据。

同时，他也要求加强权威信息发布，公开透明、及时高效对外发布工作进展、风险提示等，并做好大厦商户、租户安置保障，维护群众合法权益和市场稳定。

赛格大厦上周五起已封楼，暂停所有业主、商户、租户进出写字楼和电子市场，待相关检测工作完成后再有序开放。

本月18日中午12时31分，总高355.8米的赛格大厦出现晃动，大楼管理处迅速通过楼层广播通知楼内人员应急疏散。多名大厦商家称，在本月19日、20日中午，赛格大厦再次发生晃动。



深圳市住房和建设局19日晚公布了赛格大厦振动加速度、倾斜率和沉降数值实时监测数据，两家机构独立连续监测结果显示正常，大楼振动最大加速度小于规定的限值、倾斜率远低于规范标准、大厦沉降监测数据也处于稳定区间。