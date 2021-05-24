英媒：马云将卸任湖畔大学校长

英国《金融时报》引述知情人士报道，在北京对亿万富翁马云的施压下，他将辞去湖畔大学的校长职务。日前改名为“湖畔创研中心”的机构是马云在六年前创办的精英商学院。

知情人士称，中国当局在打击这位阿里巴巴集团联合创始人的影响力。自去年10月在上海的公开讲话中抨击金融监管机构后，马云骤然跌落云端。

从那之后，备受期待的蚂蚁集团首次公开募股（IPO）已搁置，公司也被令整改，其母公司也被监管机构以反垄断法罚款182亿人民币（37.6亿新元）。曾经极为高调的马云基本上没再公开露面。

湖畔位于马云的家乡杭州，是一家高管和企业家培训机构，据悉因不是授予学位的教育机构，所以去掉了“大学”一词，上周更名为湖畔创研中心。

马云是“湖畔大学”发起人和首任校长，学校也得名于他最初创业的杭州湖畔花园小区，网民因而戏称“湖畔大学”是马云的“湖畔会所”“总裁俱乐部”，是富豪们结交人脉、置换资源的小圈子，还有人将“湖畔大学”比作明朝的东林书院，称马云是借办学扩大势力范围，在体制内培植自己的利益代言人。

知情人士称，除了马云不再担任校长以外，湖畔大学也将重组其教育项目，重组后马云不会担任任何高级职务。但另一些知情人士称，马云仍希望与学校保持紧密联系，未来或会在该校授课。

湖畔的成立是为了教授一小部分精挑细选的学院企业家精神，业务管理和企业文化。马云在2015年欢迎首批学生时说：“我们希望湖畔能运行300年。”