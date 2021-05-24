美情报称武汉病毒研究所人员前年11月生病就医

美国情报报告称，在中国首名冠病患者发病前，中国科学院武汉病毒研究所三名研究人员曾发病，到了前年11月已经病到他们需要前往医院接受治疗。

据美国《华尔街日报》昨天（23日）报道，外界早前指冠病与病毒从中国实验室泄漏有关，而这份报告可能对外界在呼吁对此展开更广泛调查方面提供支持。

中国已反驳实验室外泄病毒的说法，世界卫生组织与中国专家联合进行的冠病溯源调查报告也显示，实验室外泄病毒的可能性极低。

报道称，中国外交部昨天引用世界卫生组织专家今年2月到访武汉病毒研究所后所得出的结论，强调极不可能发生实验室泄漏事件，并告诉该报：“美国继续大肆宣扬实验室泄漏说法，他们真正关心的是病毒溯源，还是试图转移注意力？”

在世卫国际专家组2月召开的记者会上，与国际专家组合作的中国专家组组长梁万年曾指出，专家组在武汉发现的最早病例是2019年12月8日。

熟悉针对实验室研究人员的情报工作的现任和前任美国官员，对这份报告是否提供强有力的证据看法不一，其中一位说，报告由一名国际伙伴提供，可能具有重大意义，但仍需要进一步调查和证实。另一人则认为，这份情报提供较强有力的证据。

现任美国政府拒绝对这份情报置评，但说在冠病起源方面，应该让世界卫生组织和国际专家就所有技术上可信的理论进行调查。

美国国家安全委员会发言人说：“我们对冠病爆发初期情况，包括病毒在中华人民共和国的起源方面，仍有重大疑问。”

美国国务院在前总统特朗普执政时期称，武汉病毒研究所几名研究人员2019年秋天发病，症状与冠病和常见季节性疾病一致。

另据路透社报道，消息人士称，华盛顿十分希望中国能加强合作与透明度。