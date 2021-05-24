台湾五度无缘世卫大会 吴钊燮、陈时中不满抗议

发布 / 2021年5月24日 10:37 AM

台湾驻日内瓦办事处此前在联合国欧洲总部前广场设立台湾蓝鹊大型打卡框，蓝鹊旁有大大的“台湾能帮忙”（Taiwan Can Help）字样，广邀国际友人合影支持台湾。（驻日内瓦办事处）
台湾驻日内瓦办事处此前在联合国欧洲总部前广场设立台湾蓝鹊大型打卡框，蓝鹊旁有大大的“台湾能帮忙”（Taiwan Can Help）字样，广邀国际友人合影支持台湾。（驻日内瓦办事处）

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世界卫生大会（WHA）今天（24日）开议，台湾第五次未获邀出席。台湾外交部长吴钊燮及卫福部长陈时中今发布联合新闻稿，表达政府严正不满的抗议立场，并强调政府及全民持续积极争取参与WHA的坚定决心。两人同时也诚挚感谢今年国际社会对台湾参与WHA的强劲支持。

据《自由时报》报道，对于台湾今年仍未获邀，陈时中强调，今年WHA仍聚焦疫情，以共同建立更健康、安全及公平的世界。近日台湾疫情升温，再次说明病毒不分国界，台湾也无法置身事外，全球防疫不应有缺口，需要全世界分享所有资讯及专业共同合作抗疫。

陈时中表示，台湾未受邀参与WHA，不仅是台湾的损失，也是世界的损失。健康是基本人权、普世价值，世界卫生组织（WHO）作为专业国际医卫组织，应为全人类健康福祉服务，不应屈从于特定会员的政治利益。

吴钊燮则对于WHO秘书处持续漠视2350万台湾人民的健康人权感到遗憾。吴钊燮说，WHO忽视国际社会发出让台湾为全球公卫医疗做出贡献的正义之声，违反WHO在内的联合国体系一再强调“不遗漏任何人”（Leave no one behind）的崇高目标，世界各国也无法受惠于台湾丰富的公卫经验，我国政府对此表达强烈不满。

台湾外交部批评，中国大陆不断谎称已为台湾参与WHO做出妥善安排，此说法完全悖离事实、不符国际认知，也违反台湾人民意志。中华人民共和国从未统治过台湾，但却持续不当曲解联合国大会第2758号决议及WHA第25.1号决议，一再误导国际社会。

台湾外交部并重申，只有台湾的民选政府才能在WHO及其他国际组织代表台湾2350万人民。呼吁WHO坚守专业中立，摒除中国的政治干预，基于维护全人类福祉及共同抗疫的考量，早日让台湾参与WHO各项会议、机制及活动。

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