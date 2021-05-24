台湾五度无缘世卫大会 吴钊燮、陈时中不满抗议

世界卫生大会（WHA）今天（24日）开议，台湾第五次未获邀出席。台湾外交部长吴钊燮及卫福部长陈时中今发布联合新闻稿，表达政府严正不满的抗议立场，并强调政府及全民持续积极争取参与WHA的坚定决心。两人同时也诚挚感谢今年国际社会对台湾参与WHA的强劲支持。

据《自由时报》报道，对于台湾今年仍未获邀，陈时中强调，今年WHA仍聚焦疫情，以共同建立更健康、安全及公平的世界。近日台湾疫情升温，再次说明病毒不分国界，台湾也无法置身事外，全球防疫不应有缺口，需要全世界分享所有资讯及专业共同合作抗疫。

陈时中表示，台湾未受邀参与WHA，不仅是台湾的损失，也是世界的损失。健康是基本人权、普世价值，世界卫生组织（WHO）作为专业国际医卫组织，应为全人类健康福祉服务，不应屈从于特定会员的政治利益。

吴钊燮则对于WHO秘书处持续漠视2350万台湾人民的健康人权感到遗憾。吴钊燮说，WHO忽视国际社会发出让台湾为全球公卫医疗做出贡献的正义之声，违反WHO在内的联合国体系一再强调“不遗漏任何人”（Leave no one behind）的崇高目标，世界各国也无法受惠于台湾丰富的公卫经验，我国政府对此表达强烈不满。

台湾外交部批评，中国大陆不断谎称已为台湾参与WHO做出妥善安排，此说法完全悖离事实、不符国际认知，也违反台湾人民意志。中华人民共和国从未统治过台湾，但却持续不当曲解联合国大会第2758号决议及WHA第25.1号决议，一再误导国际社会。

台湾外交部并重申，只有台湾的民选政府才能在WHO及其他国际组织代表台湾2350万人民。呼吁WHO坚守专业中立，摒除中国的政治干预，基于维护全人类福祉及共同抗疫的考量，早日让台湾参与WHO各项会议、机制及活动。