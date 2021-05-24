中国约谈铁矿石和钢材重点企业 将严查垄断

担忧大宗商品价格过快上涨是中国高层重点关注内容。中国国家发改委、工信部等五部门周日召开会议，联合约谈铁矿石、钢材、铜、铝等行业具有较强市场影响力的重点企业；会议明确下一步将密切跟踪监测大宗商品价格走势，严厉查处达成实施垄断协议等行为。

据路透社报道，中国国家发改委官方微信号周一刊登相关新闻稿指出，今年以来部分大宗商品价格持续大幅上涨是多种因素共同作用的结果，既有国际传导因素，也有许多方面反映存在过度投机炒作行为，扰乱正常产销循环，对价格上涨产生了推波助澜作用。

会议称：“（下一步将）加强大宗商品期货和现货市场联动监管，对违法行为、‘零容忍’，持续加大执法检查力度，排查异常交易和恶意炒作，坚决依法严厉查处达成实施垄断协议、散播虚假信息、哄抬价格、囤积居奇等违法行为。”

会议要求有关重点企业要强化法律意识，依法合规有序经营，带头维护大宗商品市场价格秩序，不得相互串通操纵市场价格、捏造散播涨价信息，不得囤积居奇、哄抬价格。

连续两周大宗商品价格走势都是中国国务院常务会议讨论的重点内容。

上周国常会提出要高度重视大宗商品价格攀升带来的不利影响，要综合施策保障供给，遏制其价格不合理上涨，努力防止向居民消费价格传导；此前一周国常会则提出要有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响，加强货币政策与其他政策配合，保持经济平稳运行。

中国央行上海总部调查研究部主任吕进中上周撰文称，从趋势看，短期需求扩张有限，供给弹性较大，阶段性供需缺口或将修复，但大宗商品价格中长期上行趋势或已成型。因此要采取措施抵御输入性影响，建议坚持稳健货币政策，注重进出口平衡，增强汇率弹性，人民币适当升值。