欧冠升履新港交所行政总裁

知情人士透露，本周一正式出任香港交易所行政总裁的欧冠升(Nicolas Aguzin)，被主席史美伦赋予审视交易所做法的任务；之前香港交易所曾爆出一桩贿赂丑闻，并被监管机构审查。因涉及讨论敏感事宜要求匿名的知情人士说，在史美伦看来，曾担任摩根大通私人银行国际市场负责人的欧冠升，在高度监管的大行工作过的背景，让他拥有力推文化整顿的经验。

据彭博社报道，欧冠升接手行政总裁，正值香港交易所业绩创下纪录之际。前任李小加在任时，通过并购、放宽上市规定，更重要的是建立与内地的互联互通机制，十年间将交易所营收翻了一番。将上市规定放宽，不仅使得阿里巴巴等科技巨头得以在香港上市，而且在中美紧张局势下，还将香港交易所打造为内地公司上市地的不二之选。

但也有人批评道，香港交易所为了赢取业务，牺牲了对投资者的保护。过去几年，在IPO质量、空壳公司泛滥以及是否允许同股不同权等方面，香港交易所与香港证监会冲突不断。

香港投资基金公会(HKIFA)行政总裁黄凯莉（音译自Sally Wong）分析说，香港交易所在市场开发方面做得很出色，并推出了改善投资者保护的措施，但是发行人的意见似乎高过了投资者的呼声。她表示，非常期待与交易所新任行政总裁合作，来研究如何取得妥善平衡，更好地维护投资者的利益。

香港交易所、香港证监会的发言人以及欧冠升均不予置评。

