中国官媒：甘肃马拉松四大疑问待解

甘肃白银市一场山地马拉松赛事前天遭遇极端天气，最终21人遇难。中国官媒发文指出，这场“夺命”越野赛到底是怎么发生的，“是天灾还是人祸？”事件仍有四大疑问待解。

据新华社报道，搜救虽已宣布结束，但事件无疑难以画上句号，就目前公布的信息来看，仍有四大疑问有待解答，包括天气预报为何未能有效发挥预警作用，赛道保障是否完备，举办方叫停比赛是否及时，有无应急救援预案、救援能力是否足够等，希望此次悲剧提醒任何一个主办方及参赛者都要以科学、周密制定“极限预案”。

举办户外活动时，留意天气预报尤其重要。报道指，有参赛人员说，参赛前一天天气很阴沉，于是便咨询当地人，对方说这里风一过就是晴天，所以便没有在意。景泰县气象局局长康永学介绍，为赛事提供了信息专报，曾作“大风蓝色预警”。

甘肃著名户外俱乐部负责人宋明说，极端天气预测是大型体育赛事应对突发状况的前提之一，此次事件最大的失误是运营方没有对气象部门提供的预警做出正确预判。

另外，有参赛人员回忆，过了第二个打卡点，风大得只能双手抓地，冻得浑身发僵，直至晕厥失去意识。

报道指，此次越野赛活动对参赛者列了装备清单，冲锋衣等保暖装备仅作为建议选项，没有作为强制装备。北京体育大学体育休闲与旅游学院户外运动教研室主任布和认为，对于没有带相关装备的参赛者来说，遭遇极端天气就会措手不及。按预定计划参赛者晚上才到达赛道补给站，最险要的地方又没有其他补给站，这是不合理的。

多名参赛者表示，在失去意识或受伤前并未接到举办方叫停比赛的通知，事发当天12时参赛人员在微信群里发布求救信息，14时举办方才叫停比赛。

中国应急管理学会体育赛事活动与安全工作委员会副主任委员兼秘书长李圣鑫说，与往常马拉松赛事不一样的地方是，此次马拉松越野赛更具有极限运动的特点。对于这类比赛遭遇特殊天气情况，应该有暂停或中止比赛的预案。

此外，有关部门是否有应急救援预案，救援能力是否足够也成为关注重点。

李圣鑫说，极限运动项目的赛事安全管理与应急救援必须引起高度重视，有关部门必须加强对救援预案的赛前审查。

新华社在另一篇评论文章中也指出，比赛过程中突然遭遇极端天气当然是意外的重要原因，但很明显主办方对极限运动赛事举办条件的认知也有不到位之处。随着天气条件持续恶劣且无好转迹象，主办方应该能预估潜在的严重后果，更有责任防范活动“超限”。

文章还说，各类极限运动近年在中国开展得如火如荼，不少地方热衷于上赛事、搞活动，极限运动作为小众赛事也得到很多地方青睐。但一些极限运动在中国国内开展时间尚短，专业人才相对匮乏，在正常条件下办赛尚可依葫芦画瓢，一旦遇到突发极端状况，往往缺乏及时正确的判断和应对，先降降温是必要的。