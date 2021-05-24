台抗疫“各自为政” 金门防疫规定台北称违法

金门县政府于昨天（23日）发公告，要求今天起搭机抵达金门的旅客必须提出三天内的冠病核酸检验阴性报告，否则必须在机场当场快筛，若为阳性由救护车送到部立金门医院就医。但这项快筛令未向台湾中央流行疫情指挥中心正式告知及提出申请，指挥官陈时中致电且多次沟通无效后，指挥中心昨天深夜发出新闻稿，宣布依法撤销。

在全台抗疫的压力下，台湾中央与地方政府“不一致”的情况持续上演。中央疫情指挥中心明确呼吁“避免各自为政”不果，发生地方与中央对杠，结果地方防疫规定被中央撤销的局面。

综合《自由时报》、美国之音等媒体信息，指挥中心指出，对于金门希望入境者皆要有阴性证明或接受快筛，并非不可以，但依传染病防治法第37条第三项规定，对跨县市移动采取人员进出的管制作为，或要求民众强制普筛等，属台湾一致性重要政策，应依中央指挥官指示办理。金门县政府若有地方防疫的特殊需求，依法应正式提出计划报请指挥中心，也可以在指挥中心每天上午与各县举行的防疫会议提出。

指挥中心认为，疫情严峻时刻，台湾一致提高至三级警戒，陈时中再三强调中央与地方应“标准一致、说法一致、脚步一致”的防疫原则，甚至亲自致电沟通，要求金门县政府依法提出申请但无效，于是依法撤销。

指挥中心强调，避免各自为政，造成混乱影响整体防疫，为统一事权并维护法制，所以不得不撤销金门县违法公告。金门县政府如仍有地方防疫特殊需求，依法应先完备法律程序，正式提出计画报请指挥官指示办理。

然而，截止今天下午，金门县政府机关报《金门日报》刊登的防疫新规定依然刊登在金门县政府机关报《金门日报》上。

金门与中国大陆只有几公里之遥，长期以来一直由国民党掌握政权。来自金门的国民党籍立法委员陈玉珍说，中央政府没有理由不支持金门县政府公布的防疫新措施。

台湾目前累计有4300多个冠病确诊，其中大部分是在5月15日以来发生的。目前全台湾只有台东县和金门等三个离岛县没有出现本地传播冠病病例。