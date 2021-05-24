江西知名地产商章新明因债务纠纷被杀

江西知名地产商博泰集团董事长章新明，因为债务纠纷被杀。犯罪嫌疑人在作案后自杀身亡。

据红星新闻报道，江西南昌市公安局红谷滩分局警情通报，博泰集团办公区5月23日1时20分许，发生命案致一死一伤，犯罪嫌疑人在作案后自杀身亡。

警方接报警称，有两人在上述地点被人持刀捅伤。民警达到现场时，两名伤者已被送往江西省人民医院抢救。经核实，伤者章某明经医院抢救无效死亡；另一名伤者李某东正在医院救治（无生命危险）。犯罪嫌疑人褚某强案发后在该集团一楼办公区自杀身亡。

经初步调查，此案与褚某强同章某明之间债务纠纷有关。目前，此案正在进一步侦办中。

据上游新闻报道，通报中的章某明，即博泰集团董事长章新明；另一伤者李某东即李向东，系该公司副总裁。而犯罪嫌疑人褚某强系南昌华夏艺术油画村艺术有限公司法定代表人褚小强，担任江西瑞嘉置业有限公司、南昌华夏艺术谷油画村艺术有限公司等股东。

记者5月24日致电博泰集团，工作人员确认董事长章新明确为警情通报中的受害者，已经去世，目前集团暂无明确的代管人。工作人员说，集团暂时不对外有任何声明。

2020年12月21日，褚小强在微博曾实名举报章新明。褚小强在举报材料中提到，自己曾因收购某公司股份而向章新明借款1.2亿元（人民币，下同，2482.42万新元），此后深陷该借贷纠纷中。为此，妻子与他离婚，他本人也承受了精神、心理压力，并患上癌症和哮喘等多种疾病。

天眼查APP显示，博泰集团成立于1997年3月，以房地产为核心业务，是涵盖房地产、食品、商务酒店、都市娱乐、矿业、物业管理等多领域的企业集团，是江西最具影响力的房地产开发企业之一。

博泰集团官网介绍，公司于2000年进入房地产领域，先后开发的项目有：“象湖威尼斯、博泰江滨威尼斯、华东国际工业博览城、九江浔阳新天地、魏玛峰尚、静林府”，目前在建及待开发的项目有：曼哈顿岛项目、湖韵天成项目、凡尔赛宫项目、豫章桥项目、博泰花园项目、蓝岸香舍项目、博泰江滨三期项目”等。公司先后被评为“中国优秀民营企业”、“中国建设系统信誉AAA级单位”。

