中国金融委和央行连发声强调汇率政策不变

上周有中国央行专家称人民币国际化条件下最终要放弃汇率目标，引发市场广泛议论。中国央行副行长周日专门就人民币汇率走势和人民币汇率形成机制发声，分析人士认为，这表明央行有意打破相关猜测，重申汇率政策保持不变。对于以人民币升值抵御大宗商品价格飙升的说法，分析认为，相对于大宗商品的涨幅，人民币升值的作用可能有限，而且对于制造业会造成额外压力。

据路透社报道，新加坡华侨银行经济学家谢栋铭说：“中国央行周日的评论打破了有关可能改变汇率制度的猜测。”中国央行重申基于市场供求并参考一篮子货币的有管理的浮动汇率制度将继续适用于可预见的未来。

招商银行金融市场部首席外汇分析师李刘阳最新点评说，从央行周日表态来看，目前人民币市场的运行情况相对平稳，是比较让人满意的。这也意味着：有管理的浮动汇率机制不变，汇率双向波动的预期不变，市场供求决定价格的基础也不变。

中国央行副行长刘国强周日表示，未来人民币汇率走势将继续取决于市场供求和国际金融市场变化，双向波动为常态。央行将注重预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

这一表态也与上周五中国金融委有关汇率的表述一致，即进一步推动利率汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

刘国强在答记者问中强调：“人民银行完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，这一制度在当前和未来一段时期都是适合中国的汇率制度安排。”

今年初人民币兑美元即期在6.43至6.5区间波动，3月随着美债收益率上涨支撑美元指数明显反弹，人民币回落至6.58元附近。而4月美联储接连淡化政策收紧预期，美指再度回落后，人民币随之重新反弹至6.43左右。

近期大宗商品涨势迅猛，上周五中国金融杂志官方公众号刊发央行上海总部调查研究部主任吕进中的文章建议人民币适当升值，抵御输入性效应。但周一上午此文显示已被删除。

德国商业银行亚洲高级经济学家周浩认为，相较于大宗商品的涨幅，人民币升值可起到的缓解作用很有限，毕竟汇率升值也不能升太多。

但大宗商品涨势已对外汇市场供求产生一定影响，近期原材料进口价格上涨可能部分提振了购汇需求。上周五外管局公布的4月结售汇数据显示，货物贸易结售汇时隔五年多以来出现逆差，并拖累当月银行结售汇顺差大幅萎缩近九成至八个月新低。

上周中国国常会聚焦大宗商品，提出高度重视大宗商品价格攀升带来的不利影响，要综合施策保障供给，遏制其价格不合理上涨，努力防止向居民消费价格传导；要求保持货币政策稳定性和人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，合理引导市场预期。

另外也有市场人士指出，近期美联储会议纪要提及未来将考虑缩表，后续外汇市场和跨境资金流动波动性或加大。央行周末发声也有稳定市场预期之意。

中国银行研究院研究员李义举认为，当前汇率市场双向波动有所增大，央行主要目的是预期引导的作用，避免市场出现单边预期。