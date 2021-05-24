加密货币反弹迟滞 因挖矿机运营商暂停中国挖矿

加密货币周一艰难企稳，虽然周末特斯拉的老板马斯克为加密货币鼓劲，但似乎并不能抵消受惊吓的投资者的卖压，亦难抚慰因为中国打击该类资产而绷紧的神经。

据路透社报道，特斯拉创始人兼CEO马斯克（Elon Musk）周六推文表示，在法定货币与加密货币之间的战役中，他支持的是加密货币。

但周日加密货币暴跌，在中国国务院金融委表态将打击比特币挖矿和交易行为后，包括火币商城（Huobi Mall）和莱比特矿池等在内的挖矿机运营商已经决定暂停中国的挖矿业务。

比特币从周日低点31107美元（41379.46新元）一度升至35970美元，但是泡沫市场洗盘的意识升温使其难以进一步上涨，距离上个月的纪录高点下仍下跌约45%。

这波崩跌导致这全球最大虚拟货币回到2月特斯拉宣布购入15亿美元比特币、并接受比特币用于购买特斯拉汽车之前的水准。

以太币周日触及近两个月低点约1730美元，周一一度反弹至2101美元高点，之后丧失一些动能。今年以来上涨超过100倍的狗狗币报0.30美元。

IG Markets分析师罗达（Kyle Rodda）说：“在从上周的数月低点短暂弹升之后，一些短线持有者似乎已经出场，也有可能他们决定停止交易并且止损。”他说：“因比特币的动能，以及驱动其走势的热潮，几乎完全消失。”