阻断神经瘦腿术上热搜 医生：还会粗回去

“小腿神经阻断术”一度登上微博热搜。至于是否可通过切断控制小腿肌肉的神经达到瘦腿的目的，医生说，被切断的神经无法复原，但腿还是会以各种方式粗回去。

据澎湃新闻24日报道，复旦大学附属华山医院医生黄佳受访时说，小腿后群的肌肉主要包括腓肠肌和比目鱼肌，平时站立和行走主要靠的比目鱼肌，只有在需要更多力量和速度时，才有腓肠肌的参与。“小腿神经阻断术”针对的就是腓肠肌，通过离断腓运动神经肠肌的运动神经，例如“腓肠内侧皮神经”和“腓肠外侧皮神经”，腓肠肌就会失去相应的支配，逐渐产生废用性萎缩。

据介绍，这种手术后，早期部分患者会感到小腿乏力、酸痛， 两至三周即可改善，大约在两周以后就能看到小腿肌肉萎缩的效果。

黄佳指出，这种手术给人感觉好像少了腓肠肌，也不怎么会影响日常活动，但其实并非如此。虽然一般站立平衡可能用不到腓肠肌，但当跑步、跳舞、旋转、踢球等需要肌肉爆发力的动作时，离不开腓肠肌。

他说：“腓肠肌和比目鱼肌共同组成跟腱，腓肠肌神经萎缩会影响踮脚和蹬腿的力量，还有可能影响踝关节的背伸活动。”

黄佳还指出，在这一手术过程中，要选择离断的神经也并非容易，万一误切到其他神经，比如支配比目鱼肌的神经，则可能会造成小腿功能障碍，连走路站立都成问题。

黄佳指出，目前在正规医院整形外科早就已经淘汰这种手术，因为被切断的神经无法复原，“如果有爱美者去一些医疗机构想要尝试这类手术，要看清楚这类医疗机构是否合规。”

黄佳说，即使成功完成了这一手术，但并不意味着可以一劳永逸了。因为被切断的神经无法复原，但腿还是会以各种方式粗回去。长胖了，脂肪也会相应填充小腿，失去肌肉支撑后，皮肤下坠会更加难看。另外，如果腓肠肌废掉了，周围的比目鱼肌有可能出现代偿性肥大，从而使得小腿再次变粗。

黄佳表示：“当前在社会上，往往有人会用体重、腰围、罩杯、腿围等简单而单一的数字去定义女性的美，但活在别人的定义里，用健康风险换来的美丽，实在是不值得。”

