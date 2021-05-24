牧羊人连救六名白银越野选手：山里冰雹经常有

名叫朱克铭的牧羊人，在甘肃白银市的黄河石林越野赛事故中，救了六名选手。

据上观新闻报道，牧羊人朱克铭22日早上赶着羊群上山，到了中午雨势渐大，他躲进了一处以前进过的窑洞避雨。他中午2时听到窑洞外的声响，走出窑洞发现了一位腿部抽筋的越野赛参赛选手，并把选手扶进窑洞。

朱克铭描述：“他穿得单薄得很，已经浑身湿透了，但还是清醒的。”此时，天仍在下雨，还起了雾，据朱克铭说法，能见度不足20米。

之后陆续又有四名选手来到窑洞中避雨，参赛选手们自己脱下了已经湿透的衣物。回到窑洞后，朱克铭立即生上火。窑洞里本就有一些柴火，他又去附近寻来一些以前建房时的废料，用窑洞里的干席子引燃了火。

听到进来的跑者说后面还有人倒下了，朱克铭又连忙出去寻找，发现了已经失温的参赛选手张小涛。朱克铭随后将张小涛带回窑洞，把他的湿衣服脱了下来，用被子把张小涛裹了起来。又过了一个小时左右，张小涛醒了过来，有了意识。

下午3时许，朱克铭给黄河石林景区管委会的一个熟人打电话，请求救援。救援人员带着被子、水、食物，赶到窑洞时已是傍晚5时。他说：“当时也只能徒步穿过这条路。后来铲车把路修了一下，车辆才能前进一些，但是要到出事那个地方，还得徒步一个多小时。”

忙到5月23日下午1时，朱克铭才从山上下来。他透露，山里冰雹是经常有的，“别的地方下雨，这儿就是雪啊。”

朱克铭事后说，自己只是做了很平常的事，“他们命运好，是不幸中的万幸。就算我不在窑洞里，他们进去，起码没有外面那么冷，也能坚持一段时间。”

甘肃省白银市景泰县举行的黄河石林山地马拉松百公里越野赛5月22日，发生惨痛事故。越野赛遭遇极端天气，有21名参赛人员被找到时已失去生命体征。

