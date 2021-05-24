中国专家批美防长欲与军委副主席通话不符外交礼仪

对于有消息称中国军方三次拒绝美国防长与中国军方高层通话的申请，专家认为，这是美国不遵守外交礼仪，想改变规则的另一个体现，美国五角大楼也希望以此嫁祸于中国，制造出“中美军事紧张关系责任归于中方”的假象。

英国《金融时报》21日报道，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）曾三度提出要求与中共中央军事委员会副主席许其亮对话，但都被中国拒绝。一名美国国防官员称，美国要求奥斯汀与许其亮通话，但“中国军方一直没有做出回应”。

数名匿名军事专家昨天（23日）告诉中国《环球时报》，奥斯汀作为美国防长，想和中国同行对话，对象自然是中国国务委员、国防部长魏凤和，对于美国一些人认为五角大楼应该和中共中央军委副主席对话，是不对等的，并超出外交礼仪的要求，“五角大楼不能、也没有资格有过高奢望和要求。”

军事专家指美国五角大楼打破外交默契，通过国防部官员匿名的方式在媒体上放风，进行“麦克风外交”的用意是就在向中国施压，希望达成自己目的，五角大楼也没有对话的诚意。

这些专家举例称，美国的“危机管控”，是在确保美军南中国海“航行自由”行动和过航台湾海峡条件下的“危机管控”，这一点中美双方有严重分歧。

中国外交学院教授李海东分析，五角大楼通过媒体释放消息说“和中国军方高层对话要求被拒”，制造出“中美军事紧张关系责任归于中方”的舆论效果，并指这是美国所采取的一种贼喊捉贼、制造混乱且非常阴险的做法。