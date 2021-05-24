华为再澄清不造车 长安汽车股价大跌

华为5月24日再度发布声明重申不造车，称“华为不造车。这一长期战略在2018年就已明确，没有任何改变。”

据21世纪经济报道报道，华为声明，至今为止并未投资任何车企。未来也不会投资任何车企，更不会控股、参股。以后，凡是议论上说华为造车、或者参股汽车制造行业，均为谣言，勿轻信。

华为澄清：“关于华为与重庆小康集团旗下的金康赛力斯的合作，华为是赛力斯SF5的电动部件和HiCar座舱部件的供应商。”受此消息影响，华为造车概念股全线大跌，1300亿元（人民币，下同，268.86亿新元）汽车巨头长安汽车盘中一度暴跌近10%，北汽蓝谷、小康股份、广汽集团等纷纷大跌。

今日华为发布不造车声明前，最近长安汽车造车绑定华为也备受关注，并搅动了资本市场。

长安汽车5月20日发布公告，将控股子公司长安蔚来新能源汽车科技有限公司正式更名为阿维塔科技有限公司，并与长安汽车、华为、宁德时代共创自主可控的智能电动网联汽车平台（CHN）。

长安汽车还说，未来五年，阿维塔将会基于CHN架构推出五款车型，其中，代号为E11的车型基于新一代智能电动平台，定位中型SUV，搭载华为HI智能汽车解决方案，目前E11的设计样车已经下线，正在进行整车调试。

此外，5月21日，长安汽车在互动平台介绍，阿维塔科技将聚合长安汽车、华为和宁德时代三方资源，联合打造高端智能电动汽车。阿维塔科技将独立发展，独立进行市场化运作，并整合战略合作伙伴资源，有独立上市计划，但独立上市计划存在不确定性。

长安汽车5月21日涨8.46%，收报25元/股，成交量390.1万手，近40个交易日股价大涨76%。

不过，长安汽车5月21日晚发布公告，控股股东中国长安及控股股东的一致行动人南方工业资产管理有限责任公司，计划分别减持不超过5439.59万股（即不超过公司总股本的1%）、不超过1.09亿股（即不超过公司总股本的2%）。

