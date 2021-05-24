中国否认武汉研究所三人前年11月确诊

《华尔街日报》23日援引未披露的美国情报报告报道，中国武汉病毒研究所的三名研究人员患病，于2019年11月到医院寻求治疗。对此中国外交部发言人赵立坚重申，2019年12月30日之前，武汉病毒研究所未接触过新型冠状病毒。

据澎湃新闻报道，赵立坚5月24日在记者会上说，中国科学院武汉病毒研究所于今年3月23日发布了相关声明，2019年12月30日之前，武汉病毒研究所未接触过新型冠状病毒。迄今为止（指3月23日前），该所职工和研究生保持新型冠状病毒零感染。

他说，所以 “有关报道所称，武汉病毒研究所有三个人患病完全是不符合事实的。”

赵立坚回应道，今年1月，中国-世卫组织联合专家组考察了湖北省疾控中心、武汉市疾控中心、武汉病毒研究所等机构，参观了各类生物安全实验室与相关机构专家进行了深入坦诚的科学交流。经过在中国的实地走访和深入了解，专家组一致认为，关于中国实验室事件引发病毒这种假说是极为不可能的。

他引述国际专家组成员达萨克接受美国媒体采访时的话说，在实验室泄漏论被高度政治化的背景下，专家组成员能与武汉病毒研究所权威专家深入交流，开放程度令人始料未及。专家组走访了所有想去的地方，见到了每一位想见的人，访问的成果非常圆满。

赵立坚指出，“疫情和病毒早在2019年下半年多点多地出现”的报道越来越多，有关德特里克堡生物基地的种种疑点，以及美国在全球开设200多个生物实验室的真实目的也已经引发国际社会高度关注。

赵立坚最后强调，美国不断炒作实验室泄漏论，究竟是关心溯源，还是想转移视线？希望美国有关部门尽快澄清，给世界各国一个满意的交代。