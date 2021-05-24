疫下香港市民网上消费额增逾一成

在持续一年多的疫情下，香港市民改变了购物及消费习惯。香港市民在2020年的净支出降逾一成，网上消费额较2019年增加逾一成。

据香港中通社报道，香港花旗银行24日公布的“疫情前后消费模式与生活态度”调查报告显示，香港市民在2020年的净支出降逾一成，而随着在家工作安排及社交距离措施而建立新的消费习惯，网上消费额较2019年增加逾一成。

该调查在2021年3月中进行，通过网上随机形式，访问了超过1202名年龄介乎21至60岁的香港居民，个人收入为每月12000港元（2056.07新元）或以上。调查对象包括年轻人、家长及中产人士，冀了解新冠疫情对香港市民的消费模式与生活态度带来的长远转变。

调查结果显示，近五成市民在2020年的每月开支减少，而疫情下整体受访者每月开支的减幅为13%。市民改变以往的生活常规，生活消费更趋数码化，分别有48%、47%及33%受访者表示每星期至少进行两至三次网上外卖点餐、虚拟会议及网上消费，形成新的消费及生活常态；69%受访者表示，去年的网上消费额与2019年相比有所增加，增幅达12%。

整体而言，疫情促使香港市民消费变得更谨慎，超过七成受访者认为他们的消费比疫情前更加务实，减少部分不必要的花费。

香港花旗银行信用卡及无抵押信贷业务主管李冠康说，过去一年多，疫情对市民大众的消费模式有长远影响。

对于香港特区政府即将推出电子消费券措施，李冠康相信有助刺激香港市民的消费意欲及促进经济复苏。