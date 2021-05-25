弦子诉朱军性骚扰案庭审延期

2018年，一名中国央视的前实习生站出来，指控知名的央视主持人曾对她性骚扰。

这名前实习生名叫弦子（本名周晓璇），她把央视主持人朱军告上了法庭。但三年过后，随着一些指控者惹上侵犯名誉权官司，加之在诉朱军性骚扰一案中，当事人弦子反对法院的处理方式，#MeToo运动的许多支持者表示，他们对于一些起诉者的案件结果感到悲观，同时担心难有更多人愿意说出自己遭遇性骚扰的经历。朱军本人否认有过不当行为。

上周五（21日），弦子一案原本将举行庭审，就在庭审开始前几小时，她在社交平台微博上发了一则帖子，称法院已经通知她的律师，她的案件将延期开庭。《华尔街日报》说，目前尚不清楚法院为何推迟审理此案。

弦子在一次采访中说，她们不知道怎么回事，并且补充说，法院既没有对推迟原因做出解释，也没有告知她新的开庭日期。

《华尔街日报》曾尝试致电北京的法院，但电话无人接听。

报道引述耶鲁大学中国法律问题专家龙大瑞（Darius Longarino）指出，弦子一案在政府眼中属于敏感案件，因为它牵扯到官媒的一位知名人物，并且在社会上引发了大量关注和讨论。他表示，很难知晓弦子一案为何会延期开庭。

“一些敏感案件会牵涉政治压力。”他谈到，“不过，没有哪个官员会告诉你，相关决定是政治压力所致。”

据报道，法院决定延期开庭前，弦子上周四（20日）在微博上透露了有关案件的大量细节，称法院未将其案件归为性骚扰纠纷，也未公开审理，她对此感到不满。

弦子2018年提起诉讼，原由是人格权遭到侵犯，因为当时对于提出性骚扰指控的人来说，他们只有这个法律选项。2019年，中国最高人民法院将性骚扰列为新的民事案件原由后，弦子寻求更改案由。

根据弦子上周四透露的说法，去年12月，一位庭审法官驳回了她的请求，理由是性骚扰类别的案件只适用于教育机构中出现的纠纷。

龙大瑞表示，法院拒绝将弦子一案归为性骚扰案件是缺乏依据的，他指出，有并非发生在教育机构的性骚扰事件被归为了性骚扰纠纷案。

弦子指控朱军2014年在她在央视任实习生时，对她进行性骚扰。她事后在老师的鼓励下报警，警方也进行搜证，还调走了央视走廊的监控录像，结果却无疾而终。

弦子2018年7月在微信朋友圈发文，透露自己曾被朱军猥亵，文章被其友人徐超（微博昵称为“麦烧同学”）转发到了微博上，虽然数小时内就被屏蔽，但还是在中国社交媒体引发轰动。

朱军随后发表律师声明否认此事，并表示将采取法律手段追责谣言，他也到法院控告弦子和徐超损害其名誉权。

弦子2018年10月正式提告朱军，案件去年12月2日在北京海淀区法院首次开庭。

