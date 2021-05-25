美韩联合声明涉台 中国外交部：不要玩火

就美韩首脑会晤后发表的联合声明，中国外交部昨天表示，中国对声明有关内容表示关切，声明提及台湾、南中国海等问题，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉，“我们敦促有关国家在台湾问题上谨言慎行，不要‘玩火’”。

据中国外交部官网消息，外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，关于南中国海问题，各国依据国际法在南中国海享有航行与飞越自由，根本不存在问题，有关国家对此心知肚明。

“美韩关系的发展应有利于促进地区和平稳定与发展繁荣，而不是相反，更不应损害包括中国在内的第三方的利益。”

关于国际秩序，赵立坚强调，世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系，只有一套规则，就是以联合国宪章为基础的国际关系基本准则。一个或几个国家没有资格单方面定义国际秩序，更没有资格将自己的标准强加于人。

他称，中国一贯反对有关国家搞针对他国的四边机制、印太战略等“小圈子”，这种做法不得人心，不会得逞，也没有出路。

据路透社报道，韩国总统文在寅上周五（21日）与美国总统拜登会晤后表示，美国和韩国将更加紧密地合作，以维护台湾海峡的和平与稳定。“关于台湾海峡的和平与稳定，我们一致认同该地区的重要性，特别是考虑到中国（大陆）和台湾之间的特殊情况”，文在寅在与拜登举行的联合新闻发布会上说。