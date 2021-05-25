世卫大会再拒将涉台提案纳入议程

世界卫生大会总务委员会和全会5月24日决定，拒绝将“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案纳入大会议程。中国大陆官媒表示，这体现了一个中国原则已成为国际社会的普遍共识，是人心所向。

据中国央视新闻客户端报道，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭在发言中表示，涉台提案违反《联合国宪章》宗旨和原则，违反联合国大会和世卫大会所确认的一个中国原则，违反世卫组织《组织法》和世卫大会《议事规则》，是非法、无效的。

陈旭表示，台湾参与世卫大会必须按照一个中国原则、通过两岸协商处理。民进党顽固坚持“台独”，拒不承认两岸同属一个中国，台参与世卫大会的政治基础不复存在。

陈旭表示，在一个中国原则的前提下，中国中央政府对台湾参与全球卫生事务作出了妥善安排。疫情发生以来，中国大陆向台湾通报疫情信息260次，批准台湾卫生专家多次参加世卫组织技术活动、数次接受世卫组织秘书处疫情信息通报，根本不存在所谓“国际防疫体系缺口”。

陈旭说，世卫大会对涉台问题早有定论，个别国家执意提交涉台提案，损害了国际抗疫合作和广大成员国的共同利益。有关国家应停止将卫生问题政治化，停止借台湾问题干涉中国内政，停止干扰大会正常秩序。

会后，陈旭告诉记者，在本次大会开幕前夕，已有150多个国家通过外交渠道、80多个国家专门致函世卫组织，表明坚持一个中国原则，反对台湾参加世卫大会。事实一再证明，搞涉台提案不得人心。

对此，台湾陆委会表示，中国大陆非但没有停止对台湾的无理打压，反以“中央”对“地方”的方式矮化台湾，是完全昧于事实。

陆委会表示，大陆错误引用联大及世卫决议等矮化台湾、误导国际社会，已对台湾民众健康权益造成伤害，其不负责任的行径无助两岸关系发展。

陆委会还表示，两岸关系发展的本质是互相尊重、善意理解，不是将单方设定的“政治框架”强加于另一方、凌驾“健康人权”之上。中国大陆政权无权代表台湾，更无法、也无力负责台湾人民的健康安全，这是公认的事实；台湾绝不会因其威吓施压而妥协。

