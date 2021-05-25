白宫：无法证实病毒起源 需做独立国际调查

美国白宫新闻秘书莎琪周一（5月24日）表示，美国目前没有足够的信息就冠病病毒的起源做出结论。她说，美国一直在呼吁对病毒起源进行独立的国际调查。

据美国之音报道，白宫新闻秘书莎琪星期一在例行记者会上被问到《华尔街日报》的“美国一份武汉病毒所研究人员患病情报加剧病毒溯源讨论”的报道时做出了这样的回应：“关于这份具体涉及一些个人住院的报道，我们没有办法证实或否认这一点。”

《华尔街日报》周日根据一份先前未披露的美国情报报告说，2019年11月，中国武汉病毒学研究所的三名研究人员寻求医院治疗，这比中国报告首例病例早了一个月。

莎琪说：“这不意味着我们可以得出结论。”她说：“我们没有足够的信息来针对起源得出结论。需要研究一系列的选项，我们需要数据，我们需要独立的调查。这正是我们一直在呼吁的。”

这位发言人说，拜登政府几个月来一直在要求世界卫生组织领导一次针对冠状病毒大流行起源的问题进行更透明的国际调查。

她说：“我们需要这些数据，我们需要从中国政府那里得到这些信息。我们不能做的，也是我要提醒所有人要做的，就是跳跃到一个真正的国际程序的前面。在目前这个时刻，我们没有足够的数据和信息来得出结论。”

美国国家安全委员会拒绝就这一情报发表评论，但表示，所有技术上可信的关于大流行病起源的理论都应由世界卫生组织和国际专家进行调查。

美国国家安全委员会的一名女发言人说：“我们仍对毒病的最初阶段存在严重疑问，包括它在中国境内的起源。”

这位发言人说：“我们不会发表任何声明，以预先判断世卫组织正在进行的对病毒来源的研究。从政策上讲，就情报问题我们从来不以置评。”

在披露了有关武汉病毒研究所的研究人员患病并寻求治疗的情报报告后，《华尔街日报》星期一报道说，在武汉实验室泄漏的问题上，一座被废弃的矿井成为焦点。

《华尔街日报》报道说，这个位于云南的矿井是“地球上已知的最接近导致冠病病毒的地下家园(subterranean home)。”2012年4月，这个矿井的六名矿工在进入矿井清理蝙蝠粪便后患上了一种神秘的疾病，其中三人死亡。

对此进行调查的武汉病毒研究所的中国科学家在从矿井里的蝙蝠身上提取样本后，确定了几种新型冠状病毒。

报道说，现在，对这些矿工的疾病、在矿井里发现的病毒以及对它们进行的研究存在的悬而未决的问题，使得病毒可能源自武汉一个实验室泄漏这个一度被视为阴谋论的想法进入了主流科学圈。

世界卫生组织的决策机构世界卫生大会星期一召开会议。预计该机构将在这次会议上讨论病毒溯源调查的下一阶段安排。