任正非：纯软件领域未来发展基本不受美控制

中国科技巨头华为创始人任正非在公司内部会议上表示，纯软件领域未来的发展基本不受美国控制，有较大独立自主权，华为可以“扎到根，捅破天”，要敢于领先世界。

据路透社报道，一份任正非与公司部分科学家、软件专家今年4月的座谈会纪要显示，任正非要求要敢于战略投入，建立开放氛围，做强软件，他并称华为有充足的资金支持，在物力、人力上敢于投入。

任正非要求在软件的根技术，包括指令集、操作系统、数据库等，以及软件的方法论、架构能力等在全世界范围内组建突击队，突破关键理论节点障碍。

他并称，要坚定目标捅破天，要有自己的商业主张和技术主张，羡慕别人不如走出自己的路。带来的好处是继续巩固中国市场，欧洲市场上也有了希望，这对华为来说是一个非常好的契机。

任正非说：“当我们占领欧洲、亚太、非洲后，如果美国标准不与我们融合，我们去不了美国，那美国也进入不了我们的地盘。”

他指出，关起门来做软件是没有希望的。开放思想，善于合作与投资，用好全球先进的科技力量，不要对可获得的先进思想和前沿技术视而不见。在根技术上，要继续扩大在俄罗斯、东欧等国的投资。

“当前美国正在‘收网’，走封闭道路的时候，我们更要以开源、开放来应对‘闭关锁国’。“他称，软件技术要服务世界，生态也要适应拥抱世界。