台亲绿写手自导自演“大陆认知战”被揭穿

台湾民进党立委王定宇昨天指网络论坛PTT上有人发表诋毁中央流行疫情指挥中心、鼓吹移除卫福部疾管署帐号、诋毁指挥官陈时中等言论，并称此文属中国大陆“认知作战”的工具，台湾总统蔡英文当晚也呼吁公众不要相信该讯息。但PTT网民发现，发此言论的人竟然是亲绿营写手林玮丰自导与反串。

综合《联合报》与《自由时报》报道，林玮丰的妻子是民进党网路社群中心副主任杨敏，事件使舆论“炸锅”数小时后，林玮丰道歉并表示是自以为有趣才进行反串、恶搞留言，并快速与其妻进行切割。

林玮丰道歉后，王定宇的面簿随即被网民“洗版”（接连发留言评论），台民党发言人杨宝桢质疑：“如果是自己人自导自演的认知作战，委员也支持重罚吗？”台民党社运人士何景荣讽刺：“林玮丰是不是委员的网军，还是也只是您的房东而已？”

王定宇今早上并为针对之间做正面回应，仅是发出平日的“早安工作文”，但该文章下面仍有不少愤怒的网民要求他就反串事件交代。

赵少康今天在面簿批评，民进党“一条龙”式的网军操作赤裸裸呈现在民众眼前，自己杜撰假消息、自己回头骂给大家看，最后结论“一切都是阿共的阴谋”。

他直言：“民进党手法之肮脏、用心之恶毒令人气愤。夜路走多了遇到鬼，除了昨天这出自导自演的大戏被戳破，还有多少忠良之士、非民进党族类被相同手法诬陷、抹黑、抹红？”