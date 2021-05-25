消息：美情报机构正调查武汉病毒研究所人员疫前染病报告

美国政府消息人士透露，美国情报机构正在调查有关中国一病毒实验室研究人员在2019年冠病被首次披露前的一个月身染重病的报告，消息人士并称目前仍没有证据表明新冠病毒起源于该实验室。

据路透社报道，熟悉美国情报报告和分析的消息人士说，根据一份美国前总统特朗普执政期间流传的、目前仍未解密的美国情报机构报告，武汉病毒研究所三位研究人员因患重病于2019年11月寻求就医治疗。消息人士要求匿名。

一位消息人士说，目前尚不清楚这些研究人员是否住院，以及他们有什么症状。

美国一位官方消息人士说，美国情报界“并未排除任何一种理论”，并称有关武汉病毒研究所员工可能在11月感染的情报，美国研究人员“不会无视”。

一些保守派网站以及美国国会的部分共和党人都宣扬病毒从中国实验室外泄的假说。美国情报机构尚未就病毒起源做出自己的结论。

白宫新闻秘书普萨基周一在新闻发布会上表示：“我们没有足够的信息来得出有关新冠病毒起源的结论，我们需要数据。我们需要独立调查。这正是我们一直呼吁的。”

华尔街日报周日报导了有关武汉病毒研究所三位研究人员寻求医院治疗的信息。

中国外交部发言人赵立坚周一回应称，报导所称的武汉病毒研究所里有三个人患病，“完全是不符合事实的”。

关于病毒的源头存在激烈争论。3月份发布的一份由中国科学家以及世界卫生组织(WHO)赴华研究小组联合撰写的报告称，这种病毒很可能是从蝙蝠通过另一种动物传播给人类的，“因实验室事件所引发，被认为是极不可能的途径”。

