上海表示愿向台捐赠疫苗 吁提供便利输台

台湾冠病疫情持续，中国大陆国台办昨天表态称愿向台湾提供疫苗并派专家组赴台，上海市医药卫生发展基金会也表达愿意向台湾捐赠疫苗。

据上观新闻报道，上海市医药卫生发展基金会秘书长施强华说，两岸同胞是一家人，沪台两地同胞在长期交流合作中结下了深厚友谊，“上海各界十分关心岛内尤其是台北市的疫情，期盼台湾同胞早日渡过难关。”

施强华表示，上海市医药卫生发展基金会愿向台湾同胞捐赠一批疫苗，帮助缓解燃眉之急，“希望岛内有关方面从人道主义和同胞之情出发，为这批疫苗尽快输台提供便利，去除障碍。”

上海市医药卫生发展基金会前身是上海市医学卫生发展基金会，成立于1988年9月，当时由大陆前海协会长汪道涵担任基金会理事长，开展公益工作。

此前，大陆国台办发言人朱凤莲昨天表示，大陆愿意迅速作出安排，让台湾同胞尽快有大陆疫苗可用。

朱凤莲还说，“如果有需要，我们也愿意积极考虑向台湾派出疫情防控专家，与台湾医疗卫生人士分享抗疫经验，提供防疫咨询。”

但台湾陆委会对此表示，大陆这种每每藉台湾疫情升温时，明显进行分化统战的操作，台湾社会非常明了，国际社会也都清楚认知。

陆委会指出，大陆从未藉既有管道向台湾提供陆方疫苗的资讯，却放话批评台湾阻挠陆制疫苗输入，“台湾向外取得疫苗受到何种阻挠，对岸心知肚明，众人也已周知，多言无益”。