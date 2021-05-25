消息：中韩就韩美首脑会谈结果紧密沟通

北京的外交消息人士24日透露，韩中两国正就韩美首脑会谈结果进行紧密沟通。

据韩联社报道，该人士透露，韩方坚持基于韩美同盟关系协调发展韩中战略合作伙伴关系。韩中两国正通过多种渠道就韩美首脑会谈结果保持紧密沟通交流。

韩美领导人当地时间21日在华盛顿举行会谈后发表联合声明。声明提及“台湾”和“四国集团”（Quad Group）等敏感问题，并指出双方一致认为维护台湾海峡和平与稳定很重要。部分观点据此推测，韩方在中美之间倒向美方，可能招致中方不满。

消息人士说，此次韩美首脑会谈没有脱离基于韩美同盟关系发展韩中战略合作伙伴关系的基本立场，给韩中关系带来的影响不会很大。

此前，韩国总统文在寅上周五（21日）与美国总统拜登会晤后表示，美国和韩国将更加紧密地合作，以维护台湾海峡的和平与稳定。

文在寅在与拜登举行的联合新闻发布会上说，“关于台湾海峡的和平与稳定，我们一致认同该地区的重要性，特别是考虑到中国（大陆）和台湾之间的特殊情况”。

中国外交部昨天就此表示，中国对声明有关内容表示关切，声明提及台湾、南中国海等问题，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉，“我们敦促有关国家在台湾问题上谨言慎行，不要‘玩火’”。

外交部发言人赵立坚表示，“美韩关系的发展应有利于促进地区和平稳定与发展繁荣，而不是相反，更不应损害包括中国在内的第三方的利益。”