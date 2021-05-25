徐悲鸿《奴隶与狮》意外流拍　

已故中国绘画大师徐悲鸿作品《奴隶与狮》在香港一场拍卖会上遭遇流拍，拍卖行此前寄予厚望，给画作定出“亚洲艺术品的最高估价”。

据英国广播公司中文网报道，佳士得拍卖行最初定出3.5亿元（港元，下同，约6000万新元）为《奴隶与狮》的最低成交价，但专场拍卖周一（24日）深夜在香港举行时，在距离最低成交价尚有3000万港元时陷入胶着，最终被拍卖官收回。佳士得回应称对此感到遗憾。

持续超过一年的冠病疫情一度打击艺术品拍卖市场，但随着欧美国家普及接种疫苗之后开始放松社交距离管制，多场拍卖与展览恢复举行，且交投活跃。

徐悲鸿作品遭遇流拍之际，同晚有法国华裔画家常玉和中国水墨画大师张大千的作品分别以1.19亿港元和2.09亿港元成交，一幅美国艺术家巴斯奇亚（Jean-Michel Basquiat）则以2.34亿港元成交价冠绝全场。

目前，华人油画出售价格最高者，要算已故法国华裔画家赵无极作品《1985年6月至10月》（Juin-Octobre 1985），该画作于2018年9月在苏富比拍卖行（Sotheby's）香港拍卖中连佣金以5.1亿港元成交。

据佳士得拍卖行资料，《奴隶与狮》目前由私人收藏，2006年11月购自佳士得香港拍卖，当时成交金额为5388万港元，刷新当时中国油画作品世界拍卖纪录。

时隔将近15年后，这幅画重返同一个拍卖场求售。佳士得估价3.5亿港元至4.5亿港元之间，成为迄今估价最高的亚洲艺术品。

据报道，这并非徐悲鸿作品首次遭遇流拍。2018年6月18日晚，中国嘉德曾尝试拍卖另一幅徐悲鸿油画作品《愚公移山》，结果在叫价至1.89亿元人民币（约3900万新元）时被宣布没能满足卖家湖南电广传媒公司底价而流拍。不过，六个月后，电广传媒宣布以2.088亿元人民币与湖南广播电视台成交，卖出画作。

这次香港拍卖前，佳士得亚太区总裁庞智锋透露，艺术市场交投维持强劲，买家对大师级现代、当代艺术作品有着多元化需求。

瑞士巴塞尔艺术展（Art Basel）与瑞士银行集团3月份发表年度环球艺术市场报告指出，2020年环球艺术品与古玩交易额同比下跌22%，只有501亿美元，但大中华区市场交易额同比只下跌12%；全球市场份额占20%，排名第三。

全球市场份额最大的美国2020年总成交金额下跌24%，份额第二大的英国总成交额下跌22%。