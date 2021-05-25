美学者：大陆提供疫苗有政治动机 台拒绝合理

美国学者认为，中国大陆政府在台湾冠病疫情升温时声称愿提供疫苗，背后有政治动机，台湾拒绝合理，并说由于美国疫苗即将运抵台湾、本土疫苗也有望推出，台湾公卫不会受太大影响。

台湾联合新闻网引述中央社报道称，美国宾夕法尼亚大学法学及政治学教授戴杰（Jacques deLisle）说，两岸处理公共卫生、飞航安全、气候变迁等实质议题时，总有人忍不住偷渡政治议题，这次再添例证。

戴杰说，“北京每次都这样，‘我们来谈公卫，因为美国提供疫苗速度不够快，台湾开发的疫苗很有潜力但尚未准备好，我们给台湾一些国药集团疫苗来帮助同胞’。单看表面似有帮助，但实际用意是对待台湾比照中国大陆其他省分，让台湾‘从中央得到帮助’。”

他认为，台湾拒绝大陆协助不令人意外，两岸互动多年对彼此都提高警觉，特别是北京常用合作机会推进有关主权、地位的立场，台湾参与世卫组织（WHO）就是例证之一。

报道称，台湾近期疫情升温，在疫苗有限、民众先前接种意愿偏低的情况下，台湾疫苗接种率仅1%左右，向外取得疫苗的情况深受关注。

戴杰说，台湾拒绝大陆援助不会显著影响公共卫生，因为台湾公卫体系令人惊艳，就算近期疫情升温，仍不到美国疫情最严重时的程度，加上美台在疫苗方面有合作、台湾本土疫苗也有望推出，少了大陆疫苗不致付出公卫代价。

大陆国台办发言人朱凤莲昨天表示，大陆十分忧虑台湾疫情，愿意迅速作出安排，让台湾同胞尽快有大陆疫苗可用。

朱凤莲还说，“如果有需要，我们也愿意积极考虑向台湾派出疫情防控专家，与台湾医疗卫生人士分享抗疫经验，提供防疫咨询。”

但台湾陆委会回应说，大陆这种“每每藉台湾疫情升温时，明显进行分化统战的操作”，台湾社会非常明了，国际社会也都清楚认知。

陆委会还说，大陆从未藉既有管道向台湾提供陆方疫苗的资讯，却放话批评台湾阻挠陆制疫苗输入，“台湾向外取得疫苗受到何种阻挠，对岸心知肚明，众人也已周知，多言无益”。