汇丰行政总裁表态不参与比特币

汇丰控股行政总裁祈耀年（Noel Quinn）说，汇丰不打算设立加密货币交易平台，或向客户提供加密货币投资，因为波动太大，且缺乏透明度。

汇丰表明对加密货币的立场之际，正值比特币从年内高点暴跌近50%，此前中国打击比特币挖矿活动，而且比特币的知名拥趸马斯克削减了支持力度。

汇丰的立场也与高盛等竞争对手形成了鲜明对比。据路透社此前报道，高盛已重启其加密货币交易平台。

“鉴于比特币的波动性，我们并不把它作为一种资产类别，如果我们的客户想要比特币，那么他们当然可以有，但我们不会在我们的财富管理业务中将比特币做为一种资产类别来推广，”祈耀年向路透社说。

“出于同样的原因，我们不会急于进入稳定币”，他指的是那些通过将自身价值与美元等资产挂钩，寻求避免传统加密货币的波动性的数字货币。

祈耀年表示，他对于加密货币的怀疑立场部分源于其透明度很难评估，难以了解持有者是谁，同时转换成法定货币也存在问题。

他说：“我认为比特币更多是一种资产类别，而非支付工具，由于波动太大，很难估算其在客户资产负债表上的价值。”

“你也许会说稳定币，这类货币有一定的储备支持，可以解决价值贮存方面的担心，但这取决支持机构是谁以及储备的结构和可获得性。”

汇丰控股不愿将加密货币作为一类资产，而其他欧洲同行则持不同立场，比如瑞银集团。早些时候有媒体报道，该行正在探索如何提供加密货币作为一种投资产品。