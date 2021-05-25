孙杨案重审开庭 未要求开放公众

中国著名游泳选手孙杨的重审听证会5月25日不公开举行，时间可能为期三天。

据澎湃新闻报道，国际体育仲裁法庭指出，与第一次听证会不同，诉讼当事方孙杨没有要求将听证会向公众开放。因此，听证会将仅通过视频会议的形式不公开举行。

国际体育仲裁法庭也将不会接受任何采访，一旦做出裁决，国际体育仲裁法庭将直接宣布。

此前，在2018年9月4日晚，受世界反兴奋剂机构（WADA）委托实施兴奋剂检查的IDTM公司三名工作人员至孙杨住处对其进行赛外反兴奋剂检查，IDTM给国际泳联报告说“孙杨暴力抗检”。

国际泳联2018年11月19日就此事在瑞士洛桑举行听证会；国际泳联反兴奋剂委员会2019年1月3日做出裁决：IDTM此次执行的兴奋剂检查无效，孙杨没有兴奋剂违规行为。

WADA2019年3月12日就孙杨暴力抗检一事正式上诉至CAS（国际体育仲裁法庭）。经过听证会后，2020年2月28日，CAS宣布孙杨未能遵守WADA的规定，决定对孙杨禁赛八年。

对于CAS的裁决，孙杨方面表示不服，向瑞士联邦最高法院提起上诉。

瑞士联邦最高法院2020年12月24日的判决结果为撤销国际体育仲裁法庭此前涉及孙杨的裁决。

据悉，瑞士联邦最高法院之所以撤销CAS的裁决，是认为CAS的仲裁小组主席涉嫌存在偏见和歧视。而且，其部分存在问题的言论甚至是在其已经被任命为孙杨案仲裁小组主席后所发表的。

因此，瑞士联邦最高法院支持了孙杨对于该仲裁小组主席公正性的质疑，撤销了国际体育仲裁法庭的禁赛判决。本次新一轮听证会，也将采用新的仲裁小组。