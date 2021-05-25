美日在台协会和澳办事处 支持台以观察员身份参与世卫

美国在台协会、日本台湾交流协会、及澳洲办事处今天联合声明指出，支持台湾有意义参与世界卫生组织（WHO），以及以观察员身份参与世界卫生大会（WHA）。

据路透社报道，联合声明指出，今年第74届世界卫生大会于日内瓦开幕，台湾仍有相当大的程度被排除在全球的国际公卫体系之外。

声明称：“台湾此刻正面临一个充满挑战的时刻，公卫机关尽全力要遏止台湾首次严重社区感染的威胁。”

声明表示，随着全球感染率的攀升，这个世界无法承受将任何群体排除在国际公卫体系之外的损失。对于新兴传染病，建立全球性的监控和及早示警的机制需要全面涵括所有人。疫苗也需要在每个地方都能施打才能全面有效。

声明也指出，这次疫情凸显了台湾在研发、生产与提供有效治疗方法的能力，包括一些有潜力的疫苗。这次疫情也突显了台湾的重要性、是提供高品质个人防护装备可靠的供应者。台湾捐助这些防护装备给有需要国家的举动，证明了台湾能帮助这个世界的意愿和能力。

WHA线上会议于5月24日开议，台湾外交部昨天表示，针对台湾未获邀以观察员身份出席，表达政府严正不满的抗议立场，并强调政府持续积极争取参与WHA的决心。但中国大陆此前称，在台湾问题上大陆没有任何妥协、退让的余地。

七国集团先前会议后表示，支持台湾参加WHO论坛和世界卫生大会，并对“任何可能加剧台湾海峡紧张局势的单边行动”表示担忧。

