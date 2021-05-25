华为将办鸿蒙产品发布会 在操作系统上不受制于人

中国科技巨头华为技术有限公司周二宣布，计划在6月2日正式举办鸿蒙产品发布会，预计此前只用于智慧屏、可穿戴设备等产品的鸿蒙操作系统将在更多产品品类上使用。

据路透社报道，华为预计2021年底搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。

华为公司官方微博周二发布鸿蒙手机操作系统开机画面视频，并表示“‘鸿’鹄志远，一举千里。承‘蒙’厚爱，不负期待”。

美国的制裁措施禁止谷歌为新的华为手机型号提供技术支持，华为使用自己的操作系统，意味着将不再依赖于安卓系统。目前华为正在与全球排名前200的App厂商沟通合作，共同开发跨终端设备的应用。

华为曾是全球最大的智能手机制造商，现在全球排名第六，一季度的市场份额为4%。

华为创始人任正非此前在公司内部会议上表示，在纯软件领域，敢于领先世界；在软硬件结合的地方，重点优化软件，以软补硬。他说，华为重视软件，因为在该领域，未来的发展基本不受美国控制，有较大独立自主权，可以“扎到根，捅破天”。

去年9月，华为正式宣布推出鸿蒙OS 2.0系统，期待通过硬件生态和应用生态支撑的鸿蒙OS和HMS，打造软硬件协同的双轮驱动的全场景智慧生态。去年12月，华为正式发布HarmonyOS 2.0手机开发者Beta版本。