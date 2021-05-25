中国网售百强企业销售额近1.5万亿人民币 增逾18%

德勤中国和中国连锁经营协会25日联合发布的《零售创新决胜新消费暨2021年网络零售百强报告》称，2020年中国网络零售百强企业销售额超过1.47万亿元人民币（3044.69万新元），比2019年提升18.5%。

据中新社报道，报告显示，受疫情冲击，去年中国社会消费品零售总额经历了改革开放以来的首次负增长，然而，实物网上零售额仍然保持14.8%的增速，占社会消费品零售总额的比重增加4.2个百分点升至24.9%。服装鞋帽、日用品、家电等产品是线上销售规模靠前的品类，占比超过了总体实物网络零售交易额的50%以上。

“2021中国网络零售百强企业”中有93家为非电商企业，其中消费品企业数量较去年增加9.4%达51家。网络零售百强企业广泛分布在各个地域，华东地区以46家继续领先，今年也首次有东北地区企业上榜。

排名百强企业前五位的分别是北京京东世纪贸易有限公司、苏宁易购、唯品会、美的集团、小米。

德勤亚太消费品与零售行业主管合伙人张天兵说：“数字化推动下的新模式和新业态加速渗透传统消费场景，而下沉市场和农村地区的崛起将继续为数字化赋能下的中国零售行业带来发展红利。长远来看，政策、技术、消费者需求与供应链变化等不同因素也持续推动消费品零售的数字化转型。”

