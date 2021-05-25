新疆政府指维吾尔独立法庭干涉中国内政

针对去年才成立的英国团体“维吾尔独立法庭”（Uyghur Tribunal），新疆维吾尔自治区政府发言人徐贵相说，该法庭是非法法庭，有预设立场，抹黑新疆、干涉中国内政。

据香港电台报道，徐贵相今天在北京举行的记者会上称，维吾尔独立法庭是由美国、西方反华势力成立的非法法庭，而该法庭近期进行的所谓开庭，为新疆扣上根本不存在的种族灭绝帽子。

他指出，维吾尔独立法庭是非法法庭，有预设立场，抹黑新疆、干涉中国内政；同时，该法庭对谎言进行听证，荒诞至极，是严重亵渎真正的种族灭绝受害者。

中国外交部3月26日宣布，作为对英国此前制裁中国个人和实体的反制，对“恶意传播谎言和虚假信息的英方九名人员和四个实体实施制裁——当中包括维吾尔独立法庭。

据报道，这场记者会也安排新疆教育培训中心前教师及学员讲述中心内情况。

报道引述一名教育培训中心中心前教师吾日古力说，中心会按学员的专长及喜好，特別安排学习活动，吾日古力也说，自己与学员成为无话不谈的朋友，更有学员称呼她为妈妈。

至于外界指有中心男学员被虐待、女学员被性侵等指控，吾日古力称这都是谎言，她并形容学员各项权利都得到充分保护。

报道表示，这场记者会也逐一点名、批评多名已离开新疆、曾经公开指控在新疆遭受暴力及酷刑的维吾尔族人，包括播放他们亲属、以及曾进入教育培训中心学员等的受访短片，反驳他们对新疆的批评等。

徐贵相并在会中重申，新疆根本不存在集中营，也没有强迫劳动。

西方国家和人权组织过去一直指责新疆当局在集中营关押和迫害维吾尔人，美国更称这种行为是种族灭绝。今年1月，华盛顿以涉嫌强迫劳动为由，禁止从新疆进口棉花和番茄产品。

北京一向否认这些指控，并将有关营地描述为打击宗教极端主义的教育培训中心。

徐贵相也强调，极端思想把受影响的新疆群众“从人变成鬼”，而教育培圳中心则把他们“由鬼变回人”。

徐贵相说，新疆地区，特別是南疆群众长期受极端思想渗透影响，对于何谓宗教、什么是合法及非法都不是很清楚，按照西方人的理念，就是对他们判刑及入狱，但中国认为这些群众是恐怖主义受害者，所以采取教育转化措施，利用教育培训中心进行挽救、教育、爱护的工作。

他并形容多设立一个教育培圳中心，意味着少建一所监狱。

