北京海淀辟谣“教育机构暑期不许开课”

有关“北京市海淀区教委开会，假期不让培训机构上课、学科类和素质教育类培训机构不让上市、不让培训机构做广告”的消息近日在北京市教培圈中热传，北京海淀区教委今天发声明称消息不属实。

北京海淀区教委在官方微信公众号“海淀教育”发布《辟谣！网传“海淀区教委开会，教育机构暑期不许开课”为不实消息》一文。文中称，近日，网传“北京市海淀区教委开会，教育机构暑期不许开课”消息，此消息不属实。

文中说，海淀区教委23日组织部分培训机构召开资金监管和规范办学工作会，对培训机构的收费、广告、宣传、资金监管、合同、疫情防控等工作再次提出要求。24日网上出现的“北京市海淀区教委开会，教育机构暑期不许开课”等不实消息，是某培训机构员工将其内部沟通群中部分聊天内容未经当事人许可外传所致，该机构及当事人并未参加23日的会议，聊天内容是个人分析和推测，并非海淀区教委官方发布，当事人现已报案。

海淀区教委表示，将持续规范管理校外培训机构，严肃查处存在不符合资质、管理混乱、借机敛财、虚假宣传、与学校勾连牟利等问题的机构。

中国校外培训机构近年来发展迅猛，引起官方警惕。北京市从今年3月开始，整顿课外培训机构的动作不断。

路透社在本月12日也曾引述消息人士称，中国官方正拟定新规定，规范从幼儿园一直到12年级（即高三）的课前及课后辅导，最早可能在下月底前公布。

