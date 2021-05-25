曾被中国发改委点名 周智均还冒用凤凰集团名义搞媒体

中国国家发改委5月21日发布声明，有名为“周智均”的人冒充粤港澳大湾区建设领导小组办公室负责人，多次参与社会活动。中国媒体发现，该人的另一个头衔是“凤凰通讯社”董事局主席，该机构2016年成立，冒用凤凰集团的名义进行媒体活动。

据《北京青年报》报道，周智均的另一个头衔是“凤凰通讯社”董事局主席，而这个2016年便成立的机构多次以新闻单位的名义开展活动。不过，该机构仅有的两名记者并未持有记者证。

“凤凰通讯社”自我简介显示，其是于2010年在香港政府注册的合法新闻媒体机构。目前已经与上百家国家级媒体、境外媒体、国际媒体的网络、电视台、报刊、杂志等主流媒体签署了长期战略合作协议，并与数百家国内外知名企业的金融专家开展了直接业务往来。

但是在“中国记协网”上，香港媒体有《南华早报》、凤凰卫视、香港中国评论通讯社等25家认证媒体，凤凰通讯社并不在列。

“凤凰通讯社”介绍称“与国务院‘一带一路’中国企业走出去办公室”合作，把中国企业引向高端市场；还与央企的“中铁建”签约，在全球100多个国家进行项目合作。不过。记者发现，在商务部旗下有“‘走出去’公共服务平台”，但没有上述宣称的机构。而在中铁建的官网上，也并没有与凤凰通讯社合作的任何消息。

中国工商部门数据显示，凤凰通讯社在国内的运营主体是“凤凰佳艺（北京）文化传媒有限公司”，于2016年成立，注册资本11800万元，法定代表人此前为孙逊，2020年11月变更为孙多艺，二人为公司的全部股东，持股比例分别为90%和10%。目前，孙多艺担任公司的执行董事、经理。另外，“凤凰通讯社有限公司”的信息显示，这是一家在香港注册的公司，孙逊的持股比例为99.21%，另有蒋晓晶、吴国全等股东，持股0.40%。

一位做在港注册公司中介工作的人员介绍，在香港注册公司并不困难，运营人仅需提供简单资料就可以注册一家公司，公司注册资本在1万港元起无需验资，一般一到两个工作日即可收到全套资料。

实际上，凤凰通讯社还经常利用中央电视台以及国家机构的合作名义进行宣传。

该通讯社社长孙逊在与凤凰卫视的官司中自我提供的证据显示，“凤凰通讯社”不仅接受3万元（6213.52新元）每月的广告投放，更主要以收取加盟费等方式盈利，目前已在中国的山西、陕西、湖北等数十个省份，国外的泰国、法国、意大利等地拥有分社，每个分社收取几十万元的加盟费。

此前，凤凰通讯社在与凤凰集团的商标侵权与不正当竞争中败诉，被判赔偿500万元。目前，该机构的大股东孙逊已成失信被执行人。但该机构仍在正常运营中。

