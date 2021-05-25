中国欢迎韩企继续为加强经贸合作发挥作用

韩国产业通商资源部长官文胜煜今天早前表示，韩美领导人会谈时探讨的经贸议题不局限特定国家，韩方将继续深化与中国经贸合作。中国外交部今天回应说，欢迎韩国企业继续为加强中韩经贸合作，推动双边关系发展发挥重要作用。

韩联社此前报道，对于韩美首脑会谈商定加强半导体、5G等尖端技术合作可能引发中国不满的质疑，文胜煜今天表示，韩美此次探讨的议题覆盖克服冠病疫情、应对气候变化、构建稳固的供应链等全球性问题。

他指出，中国是韩国的第一大出口对象国，韩国企业也在积极对华投资，韩国政府将继续与中美等主要贸易伙伴加强合作。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上就此回应说，中韩互为近邻和重要合作伙伴，两国产业链、供应链、价值链深度融合，双方按照市场经济规律和自由贸易规则开展投资和经贸合作符合两国的共同利益，中国欢迎韩国企业继续为加强中韩经贸合作，推动双边关系发展发挥重要作用。

另外，韩国外交部长官郑义溶今天就有关韩美领导人联合声明提及台湾海峡一事表示，韩国政府充分认识到两岸关系的特殊性，韩国一如既往地坚持该立场。

郑义溶表示，联合声明只包含维护台海和平与稳定的重要性等原则性内容，韩方提及的维护区域和平与稳定是域内成员的共同愿望。