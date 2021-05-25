香港一团体促医管局就隐瞒“爆眼女”伤势道歉

香港反修例运动期间的注目人物“爆眼女”，日前被曝双眼疑似完全康复，去年9月离港赴台，事件经媒体报道后引起社会哗然，有市民今前往医院管理局，抗议负责诊治的医护人员未将没有爆眼的真相公开，任由仇警情绪发酵，抗议人士还前往对面西九龙警察总部递交请愿信，要求警方严查有否医护人员制造假消息煽动青少年参与暴力示威。

根据《星岛日报》报道，珍惜群组八名成员今午4时抵达医管局门外，分为4人一组展示横额和标语，要求局方严惩隐瞒“爆眼女”无爆眼真相的相关医护人员，医管局随后派职员接收请愿信。

珍惜群组代表李女士指出，该女子眼部受伤送院后，负责医治的医护人员应该比任何人更清楚真相，纵使要保护私隐，但在社会动荡时刻，应公平公正道出真相，以协助减少社会撕裂，但有关医护人员任由“爆眼”假消息传播，更怀疑有医护参与炮制假消息，令大量入世未深的青少年仇警及参与违法“黑暴”活动，故此要求医管局严惩有关医护。

众人随后转往对面的西九龙警察总部，由代表李女士宣读一封致警务处处长邓炳强的请愿信，内容指要求警方严查有否医护人员为了煽动暴力示威而参与炮制“爆眼”等假消息。众人递交请愿信后，约下午4时半和平散去。



医院管理局重申，医管局一直配合警方调查，并已依法向警方提供有关医疗纪录。医管局亦得悉当时事件已进入法律程序，医管局与有关部门均须尊重及遵守有关程序的限制。医管局对所有病人一视同仁，亦坚持尊重个人私隐的原则，与及有关法例要求，在未得到病人同意，医管局或公立医院不会向公众或媒体披露个别病人的具体临床情况。