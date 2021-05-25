下午察：比特币狂潮在中国打击下要落幕了吗？

比特币近日在中国接连被重创，先是上周三（19日）中国金融业三大协会联合发声抵制虚拟货币炒作，要求金融机构不得开展相关业务，再到上周五（21日）被中国国务院副总理刘鹤在金融稳定发展委员会会议上点名，要求强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为。

比特币随后应声挫跌11.59%至3万5928美元（约4万7827新元）。这是比特币自4月中旬创下近6万5000美元的历史新高以来，下跌了约45％。而这个全球最大的加密货币此前在亚洲盘和伦敦盘多数时候都保持在4万美元水准。

中国为什么要重拳出击比特币？

作为一种虚拟货币，比特币有别于其他纸钞和硬币的最大特征是，它不由货币当局发行，换句话说，其架构是去中央化的，其运营也不需要中央和其他银行来进行管理操控。

专家分析，中国不认同这种交易，是因为无法进行规范，一旦加密货币汇率波动太大，整体经济及货币市场都会受到影响。（路透社）

因此，比特币让人们可以在全球范围内以同等条件使用，这和其他的货币系统完全不同，同时，它的加密算法还会隐藏使用者的身份与行踪。

破坏金融稳定

虽然市场对比特币的价值一直有争论，但不少大行仍看好加密货币的前景，花旗银行更曾预测比特币会升至30万美元一枚，这更加剧了比特币被许多人当作市场投机工具。

上海社会科学院应用经济研究所的戴晓波在央视的采访中表示，中国不认同这种交易，是因为无法进行规范，一旦加密货币汇率波动太大，整体经济及货币市场都会受到影响。

有政府背景的公共区块链网络上海树图区块链研究院(Conflux)的联合创始人龙凡也说，中国政府不喜欢加密货币市场的高度波动性和投机性。

事实上，中国对金融市场的管控也一直强调以“稳”为主。今年4月，中国人民银行副行长刘桂平、研究局局长王信、货币政策司司长孙国峰、金融市场司司长邹澜出席国新办发布会时就指出，货币政策要稳字当头，保持定力，珍惜正常的货币政策空间。

孙国峰还说，货币政策要按照中国人民银行法规定的最终目标，“保持货币币值的稳定，并以此促进经济增长”。

此外，中国政府认为，加密货币的隐藏属性还可能被用于洗钱、非法业务和逃税。

能源消耗

和其他电子产品一样，比特币的“开采”也需要大量电力维持运转。同时，作为一种虚拟加密货币，比特币需要庞大的对等网络（P2P）所运行。

根据研究计算，支持比特币运作的机器一年所需的电量，超过拥有1700万人口的荷兰全国用电量。（法新社）

清华大学信息技术研究院副院长曹军威对此解释说，从硬件层面来看，电路本身就会消耗电能，而比特币挖矿机对算力的要求又比较高，在进行大规模挖矿时矿机又比较集中，加起来功耗自然就很大。

根据研究计算，支持比特币运作的机器一年所需的电量，超过拥有1700万人口的荷兰全国用电量。

都柏林圣三一大学教授布赖恩·鲁西（Brian Lucey）曾对比特币的用电规模大呼“太惊人了”，并痛斥“这是一个肮脏的行业。这是一种肮脏的货币”。

依据剑桥中学一项计算，如果比特币是一个国家，世界上只有30个国家的耗电量比它更高。

比特币等虚拟货币的开发需要耗费大量的电力，而很多超大型的虚拟货币“矿场”就设在中国境内。

剑桥中学替代金融研究中心（CCAF）的报告显示，全球“挖矿”的能耗总量中，中国占据70%。同时，全球的比特币矿工中，有超过65%来自中国，其次是美国和俄罗斯，人数各占约7%。

这些在中国的“挖矿”活动会消耗大量主要以燃煤发电产生的电力，这不仅会影响中国自身的产能，还与中国要持续控制碳排放以及已承诺在2060年前实现“碳中和”的目标背道而驰。

中国对比特币的管控

早在2013年，中国人民银行等五部委就发布《关于防范比特币风险的通知》指出，从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。

不过，当时中国认为，比特币交易“作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由”。

中国央行2014年发布的《中国金融稳定报告（2014）》指出，比特币交易可能带来三大风险。（彭博社）

隔年4月29日，央行发布的《中国金融稳定报告（2014）》指出，比特币交易可能带来三大风险：包括缺乏监管和法律保障，容易产生价格操控和虚假交易；容易沦为投机炒作工具，甚至“泡沫破裂”；以及其资金流向难以监测。

一些中资银行同时也警告客户，不要使用其银行账户进行加密货币交易。包括招商银行、华夏银行、建设银行等均宣布禁止比特币交易，理由均为“保护社会公众的财产权益，防范洗钱风险”。

随后中国政府曾多次对加密货币的风险提出警告。中国央行以及一些中国经济专家也定期对虚拟货币的危险性发出警告。

2017年9月，中国决定封杀比特币等加密货币的交易渠道，中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，宣布禁止代币发行融资(ICO)，明确虚拟货币交易和代币发行融资平合涉嫌非法发行证券、非法集资，指导各地集中取缔173家平合。

中国人行表示，到2018年7月，已有88家虚拟货币交易平台及85个ICO平台退出市场。

中信银行今年4月的一份声明再次在市场引起波动，声明称，任何机构和个人不得将该行账户用于比特币、莱特币等的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动，不得通过该行账户划转相关交易资金。

中国对虚拟货币最新的打击举措则是上周二包括中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布的公告，指示包括银行及线上支付公司在内的成员不得提供任何涉及虚拟货币的服务，包括但不限于为客户提供虚拟货币登记、交易、清算、结算等服务。

据彭博社报道，盛宝金融（Saxo Markets）亚太区首席执行官亚当·雷诺兹（Adam Reynolds）表示，“这并不奇怪，因为中国的资本管制可能会受到国内购买加密货币和向国外转账的挑战。”

雷诺兹认为，中国要避免这些虚拟货币的使用们对当局维持资本管制至关重要，“对于一个拥有严格资本管制的政府来说，唯一可容忍的数字货币是他们自己的CBDC（央行数字货币）。”

在逐渐加大对虚拟货币控制的同时，中国也在加速推进自己的数字人民币项目。（法新社）

在逐渐加大对虚拟货币控制的同时，中国也在加速推进自己的数字人民币项目，让这种有央行背书的数字化法币取代现金，加强对支付领域的控制，以终结由支付宝、微信这种民营科技公司在中国数字支付领域长期占据垄断地位的局面。

对于中国对比特币监管的尺度考量，还有分析指其对比特币和其他虚拟货币实行的是多轨策略，即北京最优先的事项肯定是对金融市场和货币的绝对控制。

但同时也会考虑，若比特币继续增长，它可能足以挑战美元作为全球结算货币的地位，这对中国来说这无疑是比特币有利的一面。

中国对比特币的行动才刚刚开始？

从比特币市值一路高奏凯歌开始，市场上就一直存在着两种极端的声音，一种是看好比特币的前景，认为其估值会不断被突破直到一骑绝尘。

另一种则认为如果有人为干扰因素，它很可能不堪一击甚至面临崩盘风险。

显然，这样的“人为因素”正在潜入比特币市场。

纽约大学法学院兼职教授、中投公司前董事总经理马文彦(Winston Ma)说，中国最近的警告可能是更正式的加密货币监管的预兆。他说，自去年11月蚂蚁集团首次公开募股(IPO)被叫停以来，中国也一直在强调需要对金融科技进行监管。

龙凡预测，政府有关部门可能会采取进一步行动，限制或取消中国公民在场外市场将人民币兑换成加密货币的方式。

有业内人士预测，中国政府可能会采取进一步行动，限制或取消中国公民在场外市场将人民币兑换成加密货币的方式。（路透社）

咨询公司Holland & Marie驻新加坡合伙人Claire Wilson则认为，中国对加密货币市场的波动性感到不安，“从理论上讲，一个国家是可以对加密货币发布全面禁令的”，但他判断，从实际操作层面上看，这种禁令将很难落实。

然而，有报道指，在中国官方指示平台和金融机构停止提供虚拟货币交易服务，并下令关闭加密货币挖矿业务后，尽管仍有部分西南地区存在此类挖矿活动，当地部门已向社会公开征求意见，鼓励民众举报加密货币挖矿活动。

可见，如果中国政府决意打压比特币，曾经的狂潮盛宴恐怕也难逃落幕的命运。