王毅：中国始终将欧盟视为伙伴而非对手

中国国务委员兼外长王毅强调，中国的立场是一贯和明确的，那就是始终从战略高度看待中欧关系，始终认为合作是中欧关系的大方向和主基调，始终将欧盟视为伙伴而非对手。

据中国外交部官网消息，王毅25日应邀在北京以视频方式出席慕尼黑安全会议“中国专场”活动并发表演讲。

王毅说，当前，围绕中欧关系的定位有各种议论，双方是竞争、对抗还是合作，彼此是对手、威胁还是伙伴？中国的立场是一贯和明确的，那就是始终从战略高度看待中欧关系，始终认为合作是中欧关系的大方向和主基调，始终将欧盟视为伙伴而非对手。

王毅强调，中国将一如既往坚定支持欧洲一体化进程，支持欧盟团结自强，加强战略自主，在国际上发挥更大作用。中国也愿同欧洲在相互尊重、互利共赢基础上，拓展全方位合作。

王毅也表示，中欧投资协定高度互利，不是单方面的照顾和恩赐，而涉疆问题事关中国主权安全。欧盟一些人将不同性质的问题任意挂钩，把经贸问题政治化，这不可接受，也绝对行不通。中欧合作是大势所趋，在中欧之间搞政治对抗和经济脱钩，不符合欧盟利益，也不可能长久。

欧盟委员会本月4日表示，中欧外交关系在相互制裁后恶化，争取批准中欧投资协定的努力实际上“已暂停”。欧盟委员会执行副主席东布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）当天证实暂停推动中欧投资协定核准的消息。他指出，谈判七年的中欧协定最终能否核准，“取决于中欧关系整体发展”。

中欧投资协定去年12月完成谈判，但仍须获得欧盟27国和欧洲议会的核准，才能正式签署。

欧盟曾提出，希望在2022年完成协定的签署；但近半年来，欧中关系因香港选举改革和新疆人权问题迅速降温，连带导致协定的进展停滞不前。