小米：美国法院撤销对公司证券的投资限制

小米集团今早公告，美国哥伦比亚特区地方法院最终判决，解除美国国防部对于公司“中国军方公司”的认定，正式撤销美国投资者购买或持有公司证券的全部限制。

据中新经纬客户端报道，针对被美国国防部认定为“中国军方公司”一事，小米已多次公告进展。1月15日，小米称，美国国防部于1月14日发布新闻，表示根据《1999财政年度国防授权法案》第1237条（NDAA），将公司列入相关清单。

对此，小米当时回应，公司一直坚持合法合规经营，并遵守经营地的相关法律法规，其服务和产品皆用于民用或商用。公司确认其并非中国军方拥有、控制或关联方，亦非美国NDAA法律下定义的中国军方公司。公司将会采取合适的措施保护公司和股东的利益。

随后，在美东时间1月29日，小米在美国哥伦比亚特区地方法院起诉美国国防部和美国财政部。小米认为，上述两机构在将公司列入为NDAA认定的“中国军方公司”的决定中，存在程序不公与事实认定错误，为了维护公司全球用户、合作伙伴、员工和股东的利益，要求法院宣告该决定违法并撤销该决定。

此后，3月14日，小米表示，美东时间3月12日下午4点59分，美国哥伦比亚特区地方法院颁发临时禁令，暂停了把公司认定为中国涉军企业的行政命令，解除了美国投资者购买及持有公司证券的限制。该临时禁令立即生效。

小米强调，公司是一家股票公开交易、经营管理独立的上市公司。公司的产品都是面向消费者的电子产品。小米认为，将公司列入中国涉军企业名单是一个草率和随意的决定，法官也对此表示了认同。