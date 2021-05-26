甘肃马拉松部分遇难者家属不满赔偿低拒签

甘肃马拉松越野赛造成21人死亡后，当地政府称逾半数遇难者家属已基本接受赔偿协议。但另有媒体披露，一些家属认为死亡赔偿金额过低，拒绝签字。

中国媒体昨天报道，甘肃省白银市长张旭晨当天在记者会上说，21名遇难人员的161名亲属已全部抵达白银，已与一半以上遇难人员家属签订和基本达成协议，善后处置工作正在推进。

但据山东商报微信公众号报道，当地拿出赔偿协议，赔偿每位遇难者家属95万元（人民币，下同，约19.6万新元），其中包含事故团体意外险50万元。因死亡赔偿金额过低，多位遇难者家属拒绝签署。

遇难者家属说，“我们觉得，这不是天灾，而是人祸。21个人有多少是家里的顶梁柱啊。”

家属认为，承办单位有错，既然有责任，应当拿出诚心，付出代价，“我们不是要钱，如果可以，我愿意用钱把人换回来。可现在事情发生了，未来的日子怎么办？”

家属表示希望能得到一个说法，“这到底是什么钱？是什么性质？也没有人跟我说明白。”

据其中一位家属提供的“补偿协议书”，协议书甲方为“景泰黄河石林文化旅游开发有限公司”，乙方为遇难者的配偶、子女、父母。

协议书提到，甲、乙双方在自愿平等，协商一致的基础上达成协议，“甲方自愿一次性支付乙方遇难补偿金、抚养费、赡养费等费用共计90万元。”

其中包括，事故团体意外险50万元，自然灾害救助保险金10万元，由景泰县应急管理局付费支付，景泰黄河石林文化旅游开发有限公司、甘肃晟景体育文化发展有限公司各补偿10万元，景泰县人民政府救助资金10万元。

此外，遇难者家属处理善后事宜过程中产生的遇难者丧葬费，往返交通费共计5万元由甲方承担。

协议中还提到，上述款项数额系综合考虑乙方所有实际情况所给予的补偿，该数额为一次性、数据性补偿数额。