袁勤华任重庆公安局党委副书记

重庆前綦江区委书记袁勤华，据报已出任重庆市公安局党委副书记、常务副局长。

微信公号“平安重庆”上周五（21日）发布消息称，当天，2021年度重庆市打击治理跨境赌博工作领导小组机制全体会议，在重庆市公安局召开。

重庆市政府副秘书长王余果主持会议，市公安局党委副书记、常务副局长袁勤华传达了国家有关会议精神，通报了有关工作情况。

上述报道显示，袁勤华已任重庆市公安局党委副书记、常务副局长。

据《新京报》旗下微信公号“政事儿”昨天报道，袁勤华此前任綦江区委书记，今年3月卸任。任职綦江区委书记前，他曾任重庆市委政法委常务副书记、市综治办主任。

报道也称，重庆市公安局党委副书记、常务副局长此前为汪绍敏。今年57岁的他，长期在重庆公安系统任职，2015年任重庆市公安局副局长，后任党委副书记、副局长（主持日常工作，正厅局长级）。

另据重庆市应急管理局官网微信“重庆应急发布”消息，5月8日，市应急局“周五大讲堂”举办专题讲座，深入学习《中国共产党纪律处分条例》，教育广大党员干部树牢“红线”意识、严守纪律规矩，持续推进党风廉政建设纵深开展。专题讲座由市应急局党委副书记、副局长汪绍敏主持。

此消息显示，汪绍敏已任重庆市应急局党委副书记、副局长。