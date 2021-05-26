爆眼少女离港赴台 梁振英发100万港元悬赏通告

港媒透露，在反修例抗争期间疑被警方布袋弹击伤右眼的“爆眼少女”，已于去年9月前往台湾，至今还没返回香港；而她离港前，眼睛似完好无损。

香港东网前天引述消息人士称，该名少女在去年9月30日现身香港国际机场赴台湾，有数名亲友前来送行。当天，她身穿白色上衣及浅色裙，精神饱满，背着一个背囊及一个斜背袋，期间一度脱下口罩，露出其样貌。

报道也说，有照片显示少女进入机场后，与朋友身穿防护衣及戴上口罩，在离港航班显示屏旁作出“V字”手势，面露笑容及瞇起双眼合照留念。当时显示屏写有航班编号“CI910”，即中华航空，由香港开往台湾。

东网称，综合多张不同角度拍摄的照片可见，“爆眼少女”的双目明亮有神，精神及健康状况俱佳。

此前，中国全国政协副主席、前香港特首梁振英曾在面簿宣布，由他领头成立的“803基金”悬赏40万元（港元，下同，6.83万新元），以获取“爆眼少女”的相关消息。

东网前天报道这名少女已赴台后，梁振英昨天宣布增加赏金至100万元，给予任何提供案件最新消息的人士。

2019年8月11日，在反修例抗争处于炽热时，一批抗争者包围九龙尖沙咀警署，与署内警员发生冲突，期间一名抗争少女的右眼受创流血，被送到医院治疗。

其受伤原因众说纷纭，有人声称是被警方的布袋弹击伤，也有人称是有抗争者企图用桠杈（树木分枝处）射向警署发射钢珠时，意外打中她。

无论如何，这名少女“爆眼”的消息当时传出后，触发更多人上街抗争，成为反修例另一个著名的图腾。