贝壳找房否认被反垄断调查 股价一度大跌

消息人士透露，中国市场监管机构开始对中国最大的房屋中介贝壳找房进行反垄断调查。该公司澄清说，被市场监管总局立案调查的消息不实。在澄清公告前，贝壳找房的股价大跌。

据路透社25日报道，消息人士透露，中国国家市场监督管理总局最近几周一直在调查贝壳找房是否强制地产开发商只在其平台链家和贝壳发布房源信息，亦即所谓的“二选一”策略。

目前不清楚调查是否已结束，以及贝壳找房可能面临什么样的后果。

消息人士透露，自4月下旬以来，中国国家市监总局已在17家平台公司派驻了检查员，其中包括贝壳找房，以提高反垄断检查的效率。

贝壳找房未向记者置评，但之后其在官方微博帐号上发布声明，称被市场监管总局立案调查的消息是假消息。

受此消息影响，贝壳今日盘前股价大跌。截至发稿，跌幅仍超4%。

中国国家市监总局上个月对阿里在中国境内网售垄断行为处以182.28亿元人民币（37.69亿新元）的重罚，创纪录新高，因自2015年以来，阿里巴巴集团滥用其市场支配地位，对平台内商家提出“二选一”要求。

另据《证券时报》报道，贝壳曾在阿里巴巴被行政处罚182.28亿元当天，被卷入一场“二选一”垄断问题风波。

58同城CEO姚劲波个人官方微博账户4月10日发文，呼吁中国政府反垄断罚款贝壳40亿元(4%标准)，并建议将此款项打入国家公积金账户，以降低公积金贷款利率减轻老百姓购房负担。同时，他表示，58安居客今年将作为挑战者全面进入新房领域。

姚劲波还在微博贴出两张图片，显示贝壳找房对部分房源实施强制性独家代理，从而作为其涉嫌垄断的证据。图片显示，贝壳找房在与房企新房合作模式中分为三级。

其中，B级的“乙方仅为贝壳方提供共场项目的渠道销售服务，不以任何方式为贝壳方以外的任何第三方直接或间接提供共场项目的渠道销售服务。”

